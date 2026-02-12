Африканская страна «идет на войну с Францией»

«Знайте, мы идем на войну с Францией, мы не были в состоянии войны, теперь мы идем на войну с Францией», — сказал он.

Нигер проводит мобилизацию для подготовки к вступлению в войну с Францией, заявил генерал Амаду Ибро, начальник штаба лидера Нигера Абдурахамана Чиани, выступая на митинге, передает Jeune Afrique.

Указ о всеобщей мобилизации в Нигере был принят на заседании совета министров страны под руководством Чиани в конце декабря прошлого года, передает проправительственный портал Lesahel. По словам генерала Ибро, мобилизация была объявлена для противостояния Франции.

СМИ пишут, что Нигер регулярно обвиняет Францию в попытках дестабилизировать страну. Чиани обвинял президента Франции Эммануэля Макрона, а также лидеров Бенина и Кот-д’Ивуара Патриса Талона и Алассана Уаттару в поддержке «Исламского государства». По его словам, именно эти страны стоят за атакой на аэропорт Ниамея в конце января 2026 года. Вооруженное нападение на аэропорт совершили около 40 боевиков. Ответственность взяла на себя группировка ИГ.

Пресс-секретарь Генерального штаба французских вооруженных сил полковник Гийом Верне заявил, что «о французском вмешательстве в Нигере и речи быть не может». Заявления Ибро он назвал «информационной войной», начатой Нигером.

Нигер был французской колонией до 1960 года. Отношения между Францией и Нигером ухудшились после военного переворота в июле 2023 года. Новые власти Нигера потребовали вывода французских войск и посла, обвинив Париж в неоколониализме, что привело к разрыву военного сотрудничества и свертыванию французского влияния в стране.