«Красные линии» Израиля и скептичный Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по завершении визита в Вашингтон выступил с заявлением по его итогам, назвав отношения с президентом США Дональдом Трампом «тесной, настоящей и открытой связью». Об этом пишут израильские СМИ.

Нетаньяху сообщил, что, несмотря на скептическое отношение к перспективам ядерной сделки с Ираном, он обозначил «красные линии», от соблюдения которых Израиль не готов отказаться. «Соглашение должно включать не только ядерную программу, но и баллистические ракеты, и иранских прокси», – сказал глава израильского правительства.

По словам Нетаньяху, Дональд Трамп уверял его, что нынешнее давление на Тегеран дает свои результаты. «Президент считает, что иранцы уже поняли, с кем имеют дело, – заявил премьер-министр. – Думаю, выдвигаемые им условия в сочетании с их пониманием собственных прошлых ошибок, которые не позволили прийти к соглашению, могут привести к тому, что Иран согласится на условия, на базе которых можно будет заключить хорошую сделку».

При этом Нетаньяху подчеркнул, что крайне скептичен относительно возможности достижения какого-либо соглашения с Ираном. Он отметил, что Израиль не удовлетворится только ограничениями ядерной программы Тегерана – любое будущее соглашение должно включать такие пункты, как полная остановка проекта баллистических ракет, сдерживание иранских прокси по всему Ближнему Востоку и жесткий контроль над ядерными возможностями Ирана.

Помимо иранской угрозы, стороны обсуждали ситуацию в секторе Газа и планы по стабилизации всего региона. «Это был отличный разговор с большим другом Государства Израиль», – подытожил Нетаньяху.

