Украине обещали военную помощь на $35 миллиардов

«Мы можем спасти жизни людей, мы можем оказать давление на (президента РФ Владимира) Путина и можем согласовать мир, но только если активизируем совместные действия», — сказал Хили на пресс-конференции после заседания.

Участники контактной группы союзников Украины в формате «Рамштайн» пообещали предоставить Киеву военную помощь на 35 млрд долларов. Об этом объявил министр обороны Великобритании Джон Хили.

Участники группы из 50 стран собрались в четверг в Брюсселе, заседание прошло под совместным председательством Великобритании и Германии.

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров говорил, что ВСУ в первую очередь нуждаются в ракетах PAC-3 для систем ПВО «Пэтриот».

Глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус сказал журналистам, что Берлин в ближайшее время отправит Украине пять дополнительных ракет PAC-3, если другие страны согласятся направить еще 30. Он добавил, что другие страны пока окончательно не решили вопрос о поставках, но он «очень оптимистически» оценивает перспективы решения этого вопроса. «Это вопрос дней, а не недель или месяцев», — сказал Писториус о поставках ракет из Германии.

Кроме того, Норвегия и Франция заявили, что поставят Украине «большой объем» французских управляемых авиабомб. Для этого норвежское правительство выделит 4,2 млрд крон (440 млн долларов), а французское гарантирует заем на 3 млрд крон. AFP отмечает, что Париж и Осло не уточняют, о каком конкретно оружии идет речь, однако его описание совпадает с французскими управляемыми бомбами AASM Hammer, которые Украина уже активно использует.