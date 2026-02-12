Украине обещали военную помощь на $35 миллиардов

USD 1.7000
12 февраля 2026, 22:30 835

Участники контактной группы союзников Украины в формате «Рамштайн» пообещали предоставить Киеву военную помощь на 35 млрд долларов. Об этом объявил министр обороны Великобритании Джон Хили.

«Мы можем спасти жизни людей, мы можем оказать давление на (президента РФ Владимира) Путина и можем согласовать мир, но только если активизируем совместные действия», — сказал Хили на пресс-конференции после заседания.

Участники группы из 50 стран собрались в четверг в Брюсселе, заседание прошло под совместным председательством Великобритании и Германии.

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров говорил, что ВСУ в первую очередь нуждаются в ракетах PAC-3 для систем ПВО «Пэтриот».

Глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус сказал журналистам, что Берлин в ближайшее время отправит Украине пять дополнительных ракет PAC-3, если другие страны согласятся направить еще 30. Он добавил, что другие страны пока окончательно не решили вопрос о поставках, но он «очень оптимистически» оценивает перспективы решения этого вопроса. «Это вопрос дней, а не недель или месяцев», — сказал Писториус о поставках ракет из Германии.

Кроме того, Норвегия и Франция заявили, что поставят Украине «большой объем» французских управляемых авиабомб. Для этого норвежское правительство выделит 4,2 млрд крон (440 млн долларов), а французское гарантирует заем на 3 млрд крон. AFP отмечает, что Париж и Осло не уточняют, о каком конкретно оружии идет речь, однако его описание совпадает с французскими управляемыми бомбами AASM Hammer, которые Украина уже активно использует.

