«Дружба» не работает

Россия в результате нанесенного ею 27 января авиаудара повредила проходящий по Украине нефтепровод «Дружба», это привело к прекращению поставок в Венгрию, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Мы знаем, что венгерская сторона готовится снова жаловаться на проблемы с транзитом российской нефти по нефтепроводу «Дружба», — написал Сибига в Х. – Мы можем только посоветовать им обратиться с этими фотографиями к своим «друзьям» в Москве».

Сибига опубликовал фото горящего трубопровода, который тушат украинские пожарные, и посетовал: «Венгрия не выразила России никакого протеста по этому поводу…»