«Дружба» не работает

Россия в результате нанесенного ею 27 января авиаудара повредила проходящий по Украине нефтепровод «Дружба», это привело к прекращению поставок в Венгрию, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
«Мы знаем, что венгерская сторона готовится снова жаловаться на проблемы с транзитом российской нефти по нефтепроводу «Дружба», — написал Сибига в Х. – Мы можем только посоветовать им обратиться с этими фотографиями к своим «друзьям» в Москве».
Сибига опубликовал фото горящего трубопровода, который тушат украинские пожарные, и посетовал: «Венгрия не выразила России никакого протеста по этому поводу…»
В феврале из России в Венгрию и Словакию, которые получают нефть по южной ветке «Дружбы», поставки не осуществлялись, рассказал Bloomberg знакомый с ситуацией источник. В январе, по его словам, объем прокачки заметно сократился, составив почти 150 000 баррелей в сутки. По расчетам Bloomberg, среднесуточный объем поставок в январе-феврале 2022-2025 годов составлял около 200 000 баррелей.
Венгрия и Словакия остались единственными странами Евросоюза, которые продолжают приобретать российскую нефть. ЕС в январе принял окончательное решение полностью прекратить в течение 2027 года импорт из России газа (который также все еще получают Венгрия и Словакия).