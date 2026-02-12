USD 1.7000
Алиев дал поручения чиновникам

«Дружба» не работает

12 февраля 2026, 22:55 1024

Россия в результате нанесенного ею 27 января авиаудара повредила проходящий по Украине нефтепровод «Дружба», это привело к прекращению поставок в Венгрию, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Мы знаем, что венгерская сторона готовится снова жаловаться на проблемы с транзитом российской нефти по нефтепроводу «Дружба», — написал Сибига в Х. – Мы можем только посоветовать им обратиться с этими фотографиями к своим «друзьям» в Москве».

Сибига опубликовал фото горящего трубопровода, который тушат украинские пожарные, и посетовал: «Венгрия не выразила России никакого протеста по этому поводу…»

В феврале из России в Венгрию и Словакию, которые получают нефть по южной ветке «Дружбы», поставки не осуществлялись, рассказал Bloomberg знакомый с ситуацией источник. В январе, по его словам, объем прокачки заметно сократился, составив почти 150 000 баррелей в сутки. По расчетам Bloomberg, среднесуточный объем поставок в январе-феврале 2022-2025 годов составлял около 200 000 баррелей.

Венгрия и Словакия остались единственными странами Евросоюза, которые продолжают приобретать российскую нефть. ЕС в январе принял окончательное решение полностью прекратить в течение 2027 года импорт из России газа (который также все еще получают Венгрия и Словакия).

