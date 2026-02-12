USD 1.7000
Большие планы Кремля

Большие планы Кремля

по версии Bloomberg
12 февраля 2026, 23:14 1215

Россия ‌обозначила потенциальные направления экономического сотрудничества с ⁠администрацией Дональда ‌Трампа, включая ‌возможное возвращение к ‌использованию доллара США в ‌расчетах, сообщило агентство Bloomberg cо ссылкой на внутренний меморандум, который был подготовлен для высокопоставленных чиновников ранее в этом году.

Из документа следует, что Россия готова сотрудничать с США по семи направлениям: контракты на модернизацию российского авиапарка и участие США в российском производстве; совместные нефтегазовые проекты, в том числе добыча на шельфе; льготные условия по возвращению компаний США на потребительский рынок России; сотрудничество в области ядерной энергетики, в том числе проекты с искусственным интеллектом; возврат России к расчетам в долларах, в том числе в российских энергетических сделках; сотрудничество в области редких металлов, таких как литий, медь, никель, платина; совместное продвижение ископаемого топлива в борьбе с более экологичными альтернативами.

Агентство отмечает, что возвращение России к расчетам в долларах «будет означать кардинальный поворот в политике Кремля» и, возможно, приведет к «кардинальной встряске в мировых финансах». Источники Bloomberg на Западе сомневаются, что президент РФ Владимир Путин в конечном итоге пойдет на сделку, которая противоречит интересам Пекина.

В меморандуме утверждается, что возвращение к долларовым расчетам позволило бы России расширить валютный рынок, снизить волатильность платежного баланса, а США — укрепить позиции доллара как мировой резервной валюты и сократить глобальные торговые дисбалансы.

В 2023 году, выступая на саммите БРИКС, Путин заявлял, что дедолларизация стала «необратимой», а годом ранее утверждал, что доллар «скукоживается» и используется как инструмент политической борьбы.

