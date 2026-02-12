Трамп предупреждает Иран о «травматичных» последствиях

С Ираном необходимо достичь соглашения, иначе это может привести к «очень травматичным» последствиям для страны, предупредил президент США Дональд Трамп.

«С Ираном нам нужно заключить сделку, иначе это будет очень травматично, очень драматично», — сказал Трамп, выступая в Белом доме.

«Им следовало заключить сделку с самого начала, а вместо этого они получили «Полуночный молот» (в июне 2025 года США нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Фордо, Натанзе и Исфахане)», — добавил он.

Трамп напомнил, что вчера у него «состоялась очень хорошая встреча с Биби Нетаньяху, и он все понимает, но в конечном итоге от меня зависит, будет ли сделка с Ираном справедливой и выгодной, и, я думаю, для них это будет очень трудное время».

Трамп заявил, что будет «говорить с ними (с Ираном) настолько долго, насколько захочет». «И мы посмотрим, можем ли мы заключить сделку», - заявил глава Белого дома. За несколько минут до этого Трамп утверждал, что сделка по ядерной программе Тегерана может быть заключена «в течение месяца».

Ранее Трамп заявлял, что не исключает возможности очень жестких действий против Ирана, которые будут сравнимы с ударом по ядерным объектам страны летом 2025 года.