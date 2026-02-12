USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Алиев дал поручения чиновникам
Новость дня
Алиев дал поручения чиновникам

Трамп предупреждает Иран о «травматичных» последствиях

12 февраля 2026, 23:36 527

С Ираном необходимо достичь соглашения, иначе это может привести к «очень травматичным» последствиям для страны, предупредил президент США Дональд Трамп.

«С Ираном нам нужно заключить сделку, иначе это будет очень травматично, очень драматично», — сказал Трамп, выступая в Белом доме.

«Им следовало заключить сделку с самого начала, а вместо этого они получили «Полуночный молот» (в июне 2025 года США нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Фордо, Натанзе и Исфахане)», — добавил он.

Трамп напомнил, что вчера у него «состоялась очень хорошая встреча с Биби Нетаньяху, и он все понимает, но в конечном итоге от меня зависит, будет ли сделка с Ираном справедливой и выгодной, и, я думаю, для них это будет очень трудное время».

Трамп заявил, что будет «говорить с ними (с Ираном) настолько долго, насколько захочет». «И мы посмотрим, можем ли мы заключить сделку», - заявил глава Белого дома. За несколько минут до этого Трамп утверждал, что сделка по ядерной программе Тегерана может быть заключена «в течение месяца». 

Ранее Трамп заявлял, что не исключает возможности очень жестких действий против Ирана, которые будут сравнимы с ударом по ядерным объектам страны летом 2025 года.

Трамп предупреждает Иран о «травматичных» последствиях
Трамп предупреждает Иран о «травматичных» последствиях
12 февраля 2026, 23:36 528
Большие планы Кремля
Большие планы Кремля по версии Bloomberg
12 февраля 2026, 23:14 1217
«Красные линии» Израиля и скептичный Нетаньяху
«Красные линии» Израиля и скептичный Нетаньяху
12 февраля 2026, 22:26 869
Жеребьевка Лиги наций: Азербайджан сыграет с прибалтами и «карликами»
Жеребьевка Лиги наций: Азербайджан сыграет с прибалтами и «карликами» обновлено
12 февраля 2026, 21:20 3352
Кто таинственный куратор Рамиза Мехтиева?
Кто таинственный куратор Рамиза Мехтиева? видео; обновлено 17:23
12 февраля 2026, 17:23 13699
«Нефтчи» передумал: скандальный матч с «Карабахом» будет перенесен
«Нефтчи» передумал: скандальный матч с «Карабахом» будет перенесен
12 февраля 2026, 20:31 2016
Эрдоган резко раскритиковал оппозицию
Эрдоган резко раскритиковал оппозицию
12 февраля 2026, 19:46 1632
1750 км от границы с Украиной: удар по НПЗ «Лукойла»
1750 км от границы с Украиной: удар по НПЗ «Лукойла»
12 февраля 2026, 18:57 3053
Самый смертоносный для мирных украинцев год
Самый смертоносный для мирных украинцев год
12 февраля 2026, 18:18 2149
Пезешкиан: Власти виноваты...
Пезешкиан: Власти виноваты...
12 февраля 2026, 18:02 3027
Нахчыван – ключ к Средиземному морю, Персидскому заливу и Индийскому океану
Нахчыван – ключ к Средиземному морю, Персидскому заливу и Индийскому океану
12 февраля 2026, 17:30 1959

ЭТО ВАЖНО

Трамп предупреждает Иран о «травматичных» последствиях
Трамп предупреждает Иран о «травматичных» последствиях
12 февраля 2026, 23:36 528
Большие планы Кремля
Большие планы Кремля по версии Bloomberg
12 февраля 2026, 23:14 1217
«Красные линии» Израиля и скептичный Нетаньяху
«Красные линии» Израиля и скептичный Нетаньяху
12 февраля 2026, 22:26 869
Жеребьевка Лиги наций: Азербайджан сыграет с прибалтами и «карликами»
Жеребьевка Лиги наций: Азербайджан сыграет с прибалтами и «карликами» обновлено
12 февраля 2026, 21:20 3352
Кто таинственный куратор Рамиза Мехтиева?
Кто таинственный куратор Рамиза Мехтиева? видео; обновлено 17:23
12 февраля 2026, 17:23 13699
«Нефтчи» передумал: скандальный матч с «Карабахом» будет перенесен
«Нефтчи» передумал: скандальный матч с «Карабахом» будет перенесен
12 февраля 2026, 20:31 2016
Эрдоган резко раскритиковал оппозицию
Эрдоган резко раскритиковал оппозицию
12 февраля 2026, 19:46 1632
1750 км от границы с Украиной: удар по НПЗ «Лукойла»
1750 км от границы с Украиной: удар по НПЗ «Лукойла»
12 февраля 2026, 18:57 3053
Самый смертоносный для мирных украинцев год
Самый смертоносный для мирных украинцев год
12 февраля 2026, 18:18 2149
Пезешкиан: Власти виноваты...
Пезешкиан: Власти виноваты...
12 февраля 2026, 18:02 3027
Нахчыван – ключ к Средиземному морю, Персидскому заливу и Индийскому океану
Нахчыван – ключ к Средиземному морю, Персидскому заливу и Индийскому океану
12 февраля 2026, 17:30 1959
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться