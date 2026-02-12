Запрет русскоязычной литературы в Украине

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания готовит проект постановления, который создаст механизм изъятия из оборота издательской продукции из России, а также продукции, изготовленной на русском языке. Об этом «Интерфакс-Украина» сообщила министр культуры Украины Татьяна Бережная.

«Есть закон об издательском деле, который запрещает распространение продукции четырех видов: пропагандирующей войну, насилие и тоталитарные режимы, оправдывающей оккупацию украинских территорий, создающей положительный образ государства-агрессора или его институтов и содержащей антиукраинские смыслы. То есть на уровне закона это в общих чертах заложено», – сказала Бережная.

Министр отметила, что сейчас Госкомтелерадио Украины работает над постановлением, которое должно создать соответствующий механизм в стране.

На вопрос, есть ли необходимость и возможность полного запрета в Украине печати и распространения печатной продукции на русском языке, вице-премьер отметила, что упомянутый ранее проект постановления, который готовит Госкомтелерадио, будет включать «и русскую, и русскоязычную книгу». По ее словам, работа над этим механизмом активизировалась после того, как соответствующая петиция набрала необходимое количество голосов.

В конце августа, когда петиция с требованием ограничить оборот русскоязычных книг набрала необходимое количество голосов, премьер-министр Украины Юлия Свириденко допустила изменения в законодательстве при условии их детальной проработки.