Словесная дуэль Трампа и президента Израиля

Канцелярия президента Израиля от имени Герцога распространила следующее заявление: «Президент рассмотрит прошение в соответствии с законом, руководствуясь благом государства, согласно велению своей совести и без какого-либо внешнего или внутреннего давления любого рода. Президент Герцог ценит президента Трампа за его значительный вклад в укрепление Государства Израиль и его безопасности. Израиль — суверенное правовое государство. Вопреки впечатлению, создаваемому словами президента Трампа, президент Герцог пока не принял решения по данному вопросу».

По сообщению израильских СМИ, на пресс-конференции в Белом доме Трамп заявил, что президенту Израиля «должно быть стыдно за то, что он не помиловал (премьер-министра Биньямина) Нетаньяху».

Президент США сказал, что «Биби был очень хорошим премьер-министром во время войны, и вы знаете, есть президент в Израиле, который отказывается его помиловать - я считаю это позорным. Президент Израиля обладает полномочиями предоставлять помилование, но он этого не делает. Он говорит, что делал это пять раз, но сейчас не хочет этого делать - вероятно, потому что боится потерять власть».

Некоторые израильские СМИ заметили, что «самые резкие критики политики Израиля никогда не позволяли себе оскорблять президента страны, это равносильно оскорблению государства и отрицанию государственного суверенитета Израиля».

В январе, выступая на полях Всемирного экономического форума в Давосе, Герцог заявил, что прошение о президентском помиловании в отношении главы израильского правительства находится на рассмотрении и проходит установленную законом правовую экспертизу.

По словам Герцога, любое решение будет принято исключительно в рамках израильского законодательства. Герцог сообщил, что получил личное обращение по этому вопросу от президента США Дональда Трампа. «Были ожидания, что это дело удастся урегулировать. Я говорил об этом и в израильском общественном пространстве, но этого не произошло, и потому возник процесс прошения о помиловании, а также письмо и просьба президента Трампа, к которому я всегда отношусь с уважением. Однако я действую как глава Государства Израиль и буду поступать соответственно», — сказал он.

Биньямин Нетаньяху находится под судом с 2020 года по трем делам о коррупции, известным как дела 1000, 2000 и 4000. Ему инкриминируются мошенничество, злоупотребление доверием и получение взятки — обвинения, которые он последовательно отвергает.