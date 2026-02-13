Решение Зеленского: «Плохое соглашение» не подпишем

По словам журналиста, Зеленский несколько раз во время их встречи повторил, что не примет мирное соглашение на унизительных условиях. «Мы спешим положить конец войне», — сказал президент Украины, подчеркнув, что это не то же самое, что спешить заключить соглашение, независимо от условий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не проигрывает войну с Россией, а он не будет заставлять народ принять «плохое соглашение» о мире. Об этом Зеленский рассказал в интервью журналисту The Atlantic Саймону Шустеру.

Президент Украины также отметил, что предпочтет вообще не заключать соглашение, чем заставлять жителей страны принять невыгодное.

«Украина не проигрывает», — заявил Зеленский в ответ на просьбу Шустера оценить положение на фронте. Даже после четырех лет интенсивных боевых действий, сказал украинский лидер, он готов продолжать сражаться, если это необходимо для обеспечения достойного и прочного мира.

По мнению Зеленского, президент США Дональд Трамп выбрал другой подход к вопросу завершения российско-украинской войны. «Я думаю, что для Трампа нет большей победы, чем остановить войну между Россией и Украиной. Для его наследия это первостепенная задача», — сказал украинский лидер.

По мнению Зеленского, завершение войны также могло бы помочь республиканцам на выборах в Конгресс США в ноябре 2026-го. «Наиболее выгодная ситуация для Трампа — закончить войну до промежуточных выборов. Да, он хочет, чтобы было меньше смертей. Но если говорить по-взрослому, это просто победа для него, политическая победа», — добавил он.

Зеленский считает, что Москва может использовать это время для завершения войны, пока внимание Трампа не отвлечено выборами в США и пока для него это «важно и ценно».

Сам президент Украины будет настаивать на своем главном требовании: первым шагом к миру должны стать гарантии со стороны США и Европы, что после прекращения огня они будут защищать Украину от любых будущих нападений со стороны России.