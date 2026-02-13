USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Алиев дал поручения чиновникам
Новость дня
Алиев дал поручения чиновникам

Решение Зеленского: «Плохое соглашение» не подпишем

00:25 832

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не проигрывает войну с Россией, а он не будет заставлять народ принять «плохое соглашение» о мире. Об этом Зеленский рассказал в интервью журналисту The Atlantic Саймону Шустеру.

По словам журналиста, Зеленский несколько раз во время их встречи повторил, что не примет мирное соглашение на унизительных условиях. «Мы спешим положить конец войне», — сказал президент Украины, подчеркнув, что это не то же самое, что спешить заключить соглашение, независимо от условий.

Президент Украины также отметил, что предпочтет вообще не заключать соглашение, чем заставлять жителей страны принять невыгодное.

«Украина не проигрывает», — заявил Зеленский в ответ на просьбу Шустера оценить положение на фронте. Даже после четырех лет интенсивных боевых действий, сказал украинский лидер, он готов продолжать сражаться, если это необходимо для обеспечения достойного и прочного мира.

По мнению Зеленского, президент США Дональд Трамп выбрал другой подход к вопросу завершения российско-украинской войны. «Я думаю, что для Трампа нет большей победы, чем остановить войну между Россией и Украиной. Для его наследия это первостепенная задача», — сказал украинский лидер.

По мнению Зеленского, завершение войны также могло бы помочь республиканцам на выборах в Конгресс США в ноябре 2026-го. «Наиболее выгодная ситуация для Трампа — закончить войну до промежуточных выборов. Да, он хочет, чтобы было меньше смертей. Но если говорить по-взрослому, это просто победа для него, политическая победа», — добавил он.

Зеленский считает, что Москва может использовать это время для завершения войны, пока внимание Трампа не отвлечено выборами в США и пока для него это «важно и ценно».

Сам президент Украины будет настаивать на своем главном требовании: первым шагом к миру должны стать гарантии со стороны США и Европы, что после прекращения огня они будут защищать Украину от любых будущих нападений со стороны России.

Украина перед выбором
Украина перед выбором
01:17 515
Решение Зеленского: «Плохое соглашение» не подпишем
Решение Зеленского: «Плохое соглашение» не подпишем
00:25 833
Трамп предупреждает Иран о «травматичных» последствиях
Трамп предупреждает Иран о «травматичных» последствиях
12 февраля 2026, 23:36 1246
Большие планы Кремля
Большие планы Кремля по версии Bloomberg
12 февраля 2026, 23:14 2337
«Красные линии» Израиля и скептичный Нетаньяху
«Красные линии» Израиля и скептичный Нетаньяху
12 февраля 2026, 22:26 1212
Жеребьевка Лиги наций: Азербайджан сыграет с прибалтами и «карликами»
Жеребьевка Лиги наций: Азербайджан сыграет с прибалтами и «карликами» обновлено
12 февраля 2026, 21:20 3838
Кто таинственный куратор Рамиза Мехтиева?
Кто таинственный куратор Рамиза Мехтиева? видео; обновлено 17:23
12 февраля 2026, 17:23 14456
«Нефтчи» передумал: скандальный матч с «Карабахом» будет перенесен
«Нефтчи» передумал: скандальный матч с «Карабахом» будет перенесен
12 февраля 2026, 20:31 2365
Эрдоган резко раскритиковал оппозицию
Эрдоган резко раскритиковал оппозицию
12 февраля 2026, 19:46 1839
1750 км от границы с Украиной: удар по НПЗ «Лукойла»
1750 км от границы с Украиной: удар по НПЗ «Лукойла»
12 февраля 2026, 18:57 3308
Самый смертоносный для мирных украинцев год
Самый смертоносный для мирных украинцев год
12 февраля 2026, 18:18 2306

ЭТО ВАЖНО

Украина перед выбором
Украина перед выбором
01:17 515
Решение Зеленского: «Плохое соглашение» не подпишем
Решение Зеленского: «Плохое соглашение» не подпишем
00:25 833
Трамп предупреждает Иран о «травматичных» последствиях
Трамп предупреждает Иран о «травматичных» последствиях
12 февраля 2026, 23:36 1246
Большие планы Кремля
Большие планы Кремля по версии Bloomberg
12 февраля 2026, 23:14 2337
«Красные линии» Израиля и скептичный Нетаньяху
«Красные линии» Израиля и скептичный Нетаньяху
12 февраля 2026, 22:26 1212
Жеребьевка Лиги наций: Азербайджан сыграет с прибалтами и «карликами»
Жеребьевка Лиги наций: Азербайджан сыграет с прибалтами и «карликами» обновлено
12 февраля 2026, 21:20 3838
Кто таинственный куратор Рамиза Мехтиева?
Кто таинственный куратор Рамиза Мехтиева? видео; обновлено 17:23
12 февраля 2026, 17:23 14456
«Нефтчи» передумал: скандальный матч с «Карабахом» будет перенесен
«Нефтчи» передумал: скандальный матч с «Карабахом» будет перенесен
12 февраля 2026, 20:31 2365
Эрдоган резко раскритиковал оппозицию
Эрдоган резко раскритиковал оппозицию
12 февраля 2026, 19:46 1839
1750 км от границы с Украиной: удар по НПЗ «Лукойла»
1750 км от границы с Украиной: удар по НПЗ «Лукойла»
12 февраля 2026, 18:57 3308
Самый смертоносный для мирных украинцев год
Самый смертоносный для мирных украинцев год
12 февраля 2026, 18:18 2306
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться