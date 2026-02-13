Иранский спутник на борту российской ракеты

Спутник, принадлежащий иранской телерадиовещательной компании «Исламская Республика» (IRIB), был запущен в космос с космодрома Байконур в Казахстане. «Джам-е Джам-1» был выведен на орбиту через несколько минут после старта на борту ракеты-носителя «Протон-М» вместе с российским метеорологическим спутником.

Иран успешно вывел на орбиту свой первый геостационарный телекоммуникационный спутник «Джам-е Джам-1» (Iran DBS) с космодрома Байконур, сообщили иранские СМИ.

По данным департамента развития медиатехнологий IRIB, «Джам-е Джам-1» представляет собой первый технический и оперативный шаг на пути к внедрению интерактивных технологий радио- и телевещания следующего поколения. Спутник предназначен для передачи интерактивных аудио- и видеосигналов наземным общественным вещательным станциям, закладывая основу для интерактивных услуг массового вещания». Государственное телевидение сообщило, что в течение ближайших трех недель спутник стабилизируется в орбитальной позиции 34° восточной долготы.

По данным агентства Tasnim News, запуск стал первым техническим шагом Ирана к созданию собственных платформ спутникового вещания на геостационарной орбите, разработанных в сотрудничестве с Россией.

Согласно плану, спутник «Джам-е Джам-1» будет переведен и стабилизирован на своей конечной орбите на 34 градусах восточной долготы менее чем за три недели. Ожидается, что выбранная орбитальная позиция обеспечит оптимальное покрытие для коммуникационных нужд IRIB.

Глава Иранского космического агентства (ISA) Хасан Салариех заявил в начале этого месяца, что разрабатываются планы по запуску дополнительных спутников и началу новых космических проектов до конца текущего иранского календарного года 20 марта.