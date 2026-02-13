Украина перед выбором

USD 1.7000
Власти Украины, возможно, готовы пойти на самую тяжелую уступку в переговорах с Россией и отказаться от контроля над территорией в восточной части Донецкой области, сообщил журналист The Atlantic Саймон Шустер, ссылаясь на двух советников президента Украины.

По данным Шустера, глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов проводил длительные дискуссии с помощниками Зеленского по поводу юридических и практических условий, которые необходимо выполнить Украине, чтобы вывести войска из некоторых районов Донецкой области, при этом не позволяя ВС РФ продвинуться вперед и захватить эту территорию.

«Они действительно творчески подходят, ищут, как сделать так, чтобы люди это приняли», — сказал украинский чиновник, участвовавший в дискуссиях.

В беседе с Шустером Зеленский сказал, что не возражает против проведения референдума о территориях ради установления мира с Россией одновременно с президентскими выборами, но вынесенная на голосование сделка должна устраивать Украину. По словам Зеленского, если выборы президента и референдум состоятся одновременно, это позволит увеличить явку и сделать процедуру более легитимной. Однако любая договоренность должна быть приемлемой, сказал президент. «Я не думаю, что мы должны выносить на референдум плохую сделку», — заявил Зеленский, добавив, что идея проведения президентских выборов исходит от россиян, «потому что они хотят от меня избавиться».

Как пишет Atlantic, Трамп в ближайшее время может сосредоточиться на подготовке к промежуточным выборам и выйти из переговорного процесса, обвинив обе стороны в провале. По мнению Зеленского, «русские могут использовать это время, чтобы положить конец войне, пока президент Трамп действительно заинтересован в этом».

Россия добивается того, чтобы Украина полностью отдала территории Донецкой области, которые ВС РФ еще не захватили. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, выступая в Конгрессе 28 января, что территориальный вопрос — единственный, который остался нерешенным в рамках подготовки мирного плана. Зеленский говорил, что вопрос о территориях Украины должен решать народ страны через выборы или референдум. Президент Украины также отмечал, что вопрос территорий невозможно решить без встречи с Владимиром Путиным.

