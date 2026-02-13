Рекордный экспорт российской нефти в Китай

Россия в январе увеличила экспорт нефти в Китай по морю на 290 тыс. баррелей в сутки с уровня декабря, до рекордных 1,7 млн баррелей в сутки, говорится в ежемесячном отчете по рынку Международного энергетического агентства (МЭА).

Поставки на китайский рынок помогли компенсировать снижение экспорта в Индию, которая до роста давления Вашингтона на страну была крупнейшим импортером российской нефти по морю. По оценкам МЭА, в январе Россия экспортировала на индийский рынок на 100 тыс. баррелей в сутки меньше, чем в декабре. В целом поставки туда составили 1,1 млн баррелей в сутки — минимум с ноября 2022 года.

Экспорт в Китай между тем увеличился, несмотря на слабый сезонный спрос. А поставки нефти сорта Urals выросли на 250 тыс. баррелей в сутки, до 500 тыс. баррелей в сутки, что также стало историческим рекордом для марки.

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, основными поставщиками нефти в Китай являются Россия, Саудовская Аравия, Малайзия, Ирак и Бразилия.