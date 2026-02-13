USD 1.7000
Алиев дал поручения чиновникам
Алиев дал поручения чиновникам

Рекордный экспорт российской нефти в Китай

01:32 190

Россия в январе увеличила экспорт нефти в Китай по морю на 290 тыс. баррелей в сутки с уровня декабря, до рекордных 1,7 млн баррелей в сутки, говорится в ежемесячном отчете по рынку Международного энергетического агентства (МЭА).

Поставки на китайский рынок помогли компенсировать снижение экспорта в Индию, которая до роста давления Вашингтона на страну была крупнейшим импортером российской нефти по морю. По оценкам МЭА, в январе Россия экспортировала на индийский рынок на 100 тыс. баррелей в сутки меньше, чем в декабре. В целом поставки туда составили 1,1 млн баррелей в сутки — минимум с ноября 2022 года.

Экспорт в Китай между тем увеличился, несмотря на слабый сезонный спрос. А поставки нефти сорта Urals выросли на 250 тыс. баррелей в сутки, до 500 тыс. баррелей в сутки, что также стало историческим рекордом для марки.

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, основными поставщиками нефти в Китай являются Россия, Саудовская Аравия, Малайзия, Ирак и Бразилия.

Украина перед выбором
01:17 518
Решение Зеленского: «Плохое соглашение» не подпишем
00:25 835
Трамп предупреждает Иран о «травматичных» последствиях
12 февраля 2026, 23:36 1248
Большие планы Кремля
12 февраля 2026, 23:14 2338
«Красные линии» Израиля и скептичный Нетаньяху
12 февраля 2026, 22:26 1212
Жеребьевка Лиги наций: Азербайджан сыграет с прибалтами и «карликами»
12 февраля 2026, 21:20 3839
Кто таинственный куратор Рамиза Мехтиева?
12 февраля 2026, 17:23 14456
«Нефтчи» передумал: скандальный матч с «Карабахом» будет перенесен
12 февраля 2026, 20:31 2365
Эрдоган резко раскритиковал оппозицию
12 февраля 2026, 19:46 1839
1750 км от границы с Украиной: удар по НПЗ «Лукойла»
12 февраля 2026, 18:57 3311
Самый смертоносный для мирных украинцев год
12 февраля 2026, 18:18 2306

