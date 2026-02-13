USD 1.7000
аМораль Мехтиева
аМораль Мехтиева

Грузия шантажирует Евросоюз: за Кулеви ответит Срединный коридор

02:00

В Грузии выразили надежду, что Евросоюз не включит порт Кулеви в 20-й пакет санкций против России, так как подобное решение может нанести ущерб Срединному коридору – маршруту, который обеспечивает Европе доступ к сырью и энергетическим ресурсам Южного Кавказа и Центральной Азии. Об этом заявил заместитель главы МИД Грузии Георгий Зурабашвили на встрече с послом Евросоюза Павлом Герчинским.

По словам Зурабашвили, порт Кулеви является звеном стратегического коридора Каспий – Черное море – Европа. Он заверил Герчинского, что Грузия соблюдает все санкции ЕС против России и пресекает попытки их обхода.

«Распространенная в СМИ информация о возможном включении Кулевского морского порта в санкционный список ЕС является совершенно непонятной, необоснованной и не имеет фактических оснований, поскольку в порту Кулеви не было зафиксировано ни одного случая приема санкционированного судна и/или обхода санкций», – цитирует пресс-служба МИД Грузии Зурабашвили.

Он добавил, что до сих пор со стороны институтов ЕС «не поступало никаких вопросов или замечаний» относительно функционирования порта Кулеви, а между Брюсселем и Тбилиси «сформировалась хорошая практика» сотрудничества по вопросам ограничительных мер.

«Грузинская сторона выразила надежду, что институты и государства — члены ЕС примут во внимание объективные факты и масштабные действия Грузии по соблюдению ограничительных мер и предотвращению обхода санкций, и не нанесут ущерб стратегическому коридору и инициативе ЕС «Срединный коридор», неотъемлемой частью которой является порт Кулеви», – отметили в МИД Грузии.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отказалась, комментировать вопрос, сказав, что конкретные предложения пока не согласованы.

В Кулеви находится единственный в Грузии нефтеперерабатывающий завод. Проект реализуют при участии государственного «Фонда развития Грузии» и «Карту Банка», принадлежащего основателю правящей «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили.

