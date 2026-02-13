Глава Минздрава США «не боится микробов»: он раньше «нюхал кокаин с сидений унитазов»

72-летний политик сообщил, что на протяжении многих лет боролся с зависимостью от алкоголя и наркотиков, включая кокаин и героин. По его словам, он уже 43 года сохраняет трезвость, так как регулярно посещает встречи групп поддержки для людей с аналогичным опытом.

Кеннеди-младший, в частности, рассказал, как он впервые встретил Вона на собраниях анонимных алкоголиков в Лос-Анджелесе несколько лет назад. «Знаете… Я сказал это, когда мы пришли, и я сказал: «Мне все равно, что будет, я буду ходить на собрания каждый день». И я сказал: «Я не боюсь микробов». Знаете, я нюхал кокаин с сидений унитазов и знаю, что эта болезнь убьет меня, верно?» — сказал министр.

В апреле 2025 года, на саммите по рецептурным и незаконным наркотикам в Нэшвилле (штат Теннесси) Кеннеди подробно рассказал о своей борьбе с зависимостью от наркотиков. В частности, министр заявил, что был зависим от героина в течение 14 лет. В те годы он постоянно давал обещания бросить как себе, так и своей семье. По словам Кеннеди-младшего, одной из худших сторон зависимости была его полная «неспособность выполнять обещания, данные самому себе». После преодоления зависимости он занялся юридической практикой, экологическими инициативами, а затем начал политическую карьеру.