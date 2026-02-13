USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Глава Минздрава США «не боится микробов»: он раньше «нюхал кокаин с сидений унитазов»

02:18 327

Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший в подкасте комика Тео Вона This Past Weekend рассказал о своем прошлом, связанном с наркотической зависимостью, и заявил, что «не боится микробов».

72-летний политик сообщил, что на протяжении многих лет боролся с зависимостью от алкоголя и наркотиков, включая кокаин и героин. По его словам, он уже 43 года сохраняет трезвость, так как регулярно посещает встречи групп поддержки для людей с аналогичным опытом.

Кеннеди-младший, в частности, рассказал, как он впервые встретил Вона на собраниях анонимных алкоголиков в Лос-Анджелесе несколько лет назад. «Знаете… Я сказал это, когда мы пришли, и я сказал: «Мне все равно, что будет, я буду ходить на собрания каждый день». И я сказал: «Я не боюсь микробов». Знаете, я нюхал кокаин с сидений унитазов и знаю, что эта болезнь убьет меня, верно?» — сказал министр.

В апреле 2025 года, на саммите по рецептурным и незаконным наркотикам в Нэшвилле (штат Теннесси) Кеннеди подробно рассказал о своей борьбе с зависимостью от наркотиков. В частности, министр заявил, что был зависим от героина в течение 14 лет. В те годы он постоянно давал обещания бросить как себе, так и своей семье. По словам Кеннеди-младшего, одной из худших сторон зависимости была его полная «неспособность выполнять обещания, данные самому себе». После преодоления зависимости он занялся юридической практикой, экологическими инициативами, а затем начал политическую карьеру.

Трамп с Биби: Иран есть. Вариантов нет
Трамп с Биби: Иран есть. Вариантов нет наша аналитика
03:04 253
Зачем Азербайджану 300 самоходных минометов
Зачем Азербайджану 300 самоходных минометов наш комментарий
02:18 933
Дорогой самолет обнажил трещины в Евросоюзе
Дорогой самолет обнажил трещины в Евросоюзе наш комментарий
02:39 544
Международная мафия похитила в Азербайджане двух граждан Индии…
Международная мафия похитила в Азербайджане двух граждан Индии… Их пытали в прямом эфире
01:58 1062
Грузия шантажирует Евросоюз: за Кулеви ответит Срединный коридор
Грузия шантажирует Евросоюз: за Кулеви ответит Срединный коридор
02:00 619
аМораль Мехтиева
аМораль Мехтиева А мораль?
12 февраля 2026, 20:27 5839
Украина перед выбором
Украина перед выбором
01:17 1001
Решение Зеленского: «Плохое соглашение» не подпишем
Решение Зеленского: «Плохое соглашение» не подпишем
00:25 1068
Трамп предупреждает Иран о «травматичных» последствиях
Трамп предупреждает Иран о «травматичных» последствиях
12 февраля 2026, 23:36 1428
Большие планы Кремля
Большие планы Кремля по версии Bloomberg
12 февраля 2026, 23:14 2700
«Красные линии» Израиля и скептичный Нетаньяху
«Красные линии» Израиля и скептичный Нетаньяху
12 февраля 2026, 22:26 1345

ЭТО ВАЖНО

Трамп с Биби: Иран есть. Вариантов нет
Трамп с Биби: Иран есть. Вариантов нет наша аналитика
03:04 253
Зачем Азербайджану 300 самоходных минометов
Зачем Азербайджану 300 самоходных минометов наш комментарий
02:18 933
Дорогой самолет обнажил трещины в Евросоюзе
Дорогой самолет обнажил трещины в Евросоюзе наш комментарий
02:39 544
Международная мафия похитила в Азербайджане двух граждан Индии…
Международная мафия похитила в Азербайджане двух граждан Индии… Их пытали в прямом эфире
01:58 1062
Грузия шантажирует Евросоюз: за Кулеви ответит Срединный коридор
Грузия шантажирует Евросоюз: за Кулеви ответит Срединный коридор
02:00 619
аМораль Мехтиева
аМораль Мехтиева А мораль?
12 февраля 2026, 20:27 5839
Украина перед выбором
Украина перед выбором
01:17 1001
Решение Зеленского: «Плохое соглашение» не подпишем
Решение Зеленского: «Плохое соглашение» не подпишем
00:25 1068
Трамп предупреждает Иран о «травматичных» последствиях
Трамп предупреждает Иран о «травматичных» последствиях
12 февраля 2026, 23:36 1428
Большие планы Кремля
Большие планы Кремля по версии Bloomberg
12 февраля 2026, 23:14 2700
«Красные линии» Израиля и скептичный Нетаньяху
«Красные линии» Израиля и скептичный Нетаньяху
12 февраля 2026, 22:26 1345
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться