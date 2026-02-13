Вести от Мадуро

«Вы делаете именно то, что должны делать, и предпринимаете правильные шаги. Наше спокойствие здесь – это единство народа и единство с высшим командованием и моей командой, которая является командой родины. Я полностью доверяю команде, и вы сделали то, что должны были сделать», — передал слова Мадуро его сын после телефонного разговора.

Николас Мадуро Герра сообщил, что беседовал с отцом довольно долго, и тот интересовался о состоянии «родина и его команды».

Американские военные 3 января провели военную операцию в Каракасе, похитив Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. В суде Нью-Йорка им предъявили обвинения в «наркотерроризме», незаконном обороте оружия и отмывании преступных доходов. Мадуро и его супруга отвергли все обвинения и заявили о своей невиновности.