Атака России на Одессу: гремят взрывы, пожары, пострадавшие

Российские войска вечером 12 февраля атаковали Одессу и область ударными дронами: в результате удара российских дронов в городе повреждена жилая многоэтажка и несколько других объектов. Предварительно известно о четырех пострадавших, сообщил глава военной администрации Одессы Сергей Лысак.

По его словам, беспилотник попал в жилой дом, повреждена квартира на его верхних этажах, однако пожара не было. Кроме того, начался пожар на «объекте рекреационной инфраструктуры», в другом районе Одессы «произошло возгорание на территории объекта торговли», пишет Лысак в своем телеграм-канале. Он добавил, что воздушная тревога в Одессе продолжается.

Российские военные также атакуют дронами другие регионы Украины. Воздушная тревога объявлена в нескольких областях на западе, юге, востоке и севере страны.