аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Атака России на Одессу: гремят взрывы, пожары, пострадавшие

03:05

Российские войска вечером 12 февраля атаковали Одессу и область ударными дронами: в результате удара российских дронов в городе повреждена жилая многоэтажка и несколько других объектов. Предварительно известно о четырех пострадавших, сообщил глава военной администрации Одессы Сергей Лысак.

По его словам, беспилотник попал в жилой дом, повреждена квартира на его верхних этажах, однако пожара не было. Кроме того, начался пожар на «объекте рекреационной инфраструктуры», в другом районе Одессы «произошло возгорание на территории объекта торговли», пишет Лысак в своем телеграм-канале. Он добавил, что воздушная тревога в Одессе продолжается.

Российские военные также атакуют дронами другие регионы Украины. Воздушная тревога объявлена в нескольких областях на западе, юге, востоке и севере страны.

Трамп с Биби: Иран есть. Вариантов нет
Трамп с Биби: Иран есть. Вариантов нет наша аналитика
03:04 254
Зачем Азербайджану 300 самоходных минометов
Зачем Азербайджану 300 самоходных минометов наш комментарий
02:18 936
Дорогой самолет обнажил трещины в Евросоюзе
Дорогой самолет обнажил трещины в Евросоюзе наш комментарий
02:39 545
Международная мафия похитила в Азербайджане двух граждан Индии…
Международная мафия похитила в Азербайджане двух граждан Индии… Их пытали в прямом эфире
01:58 1063
Грузия шантажирует Евросоюз: за Кулеви ответит Срединный коридор
Грузия шантажирует Евросоюз: за Кулеви ответит Срединный коридор
02:00 619
аМораль Мехтиева
аМораль Мехтиева А мораль?
12 февраля 2026, 20:27 5840
Украина перед выбором
Украина перед выбором
01:17 1002
Решение Зеленского: «Плохое соглашение» не подпишем
Решение Зеленского: «Плохое соглашение» не подпишем
00:25 1068
Трамп предупреждает Иран о «травматичных» последствиях
Трамп предупреждает Иран о «травматичных» последствиях
12 февраля 2026, 23:36 1428
Большие планы Кремля
Большие планы Кремля по версии Bloomberg
12 февраля 2026, 23:14 2700
«Красные линии» Израиля и скептичный Нетаньяху
«Красные линии» Израиля и скептичный Нетаньяху
12 февраля 2026, 22:26 1345

ЭТО ВАЖНО

