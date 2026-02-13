USD 1.7000
Народ восстал против полицейской жестокости

Дюссельдорф (Германия). Члены трех профсоюзов проводят акцию протеста перед третьим раундом переговоров о заработной плате

Дели (Индия). Задержания протестующих против политики премьер-министра Нарендры Моди после того, как его имя всплыло в деле Эпштейна

Сидней (Австралия). Демонстрация против полицейской жестокости после столкновений стражей порядка с участниками марша, протестовавшими против визита президента Израиля Ицхака Герцога

Хан-Юнис (Газа). Палестинские дети получают горячее питание в благотворительной столовой

Милан (Италия). Шлем украинского скелетониста Владислава Гераскевича с изображением соотечественников, погибших во время войны

Лопии (Кения). Ситуация с засухой в стране оценивается как критическая

Пномпень (Камбоджа). Семья едет на мотоцикле по окраине города

GE HealthCare и ООО «Sarda Pulsar» объявили о стратегическом дистрибьюторском партнерстве
Временные работники требуют постоянную работу
Народ восстал против полицейской жестокости
Трамп с Биби: Иран есть. Вариантов нет
Зачем Азербайджану 300 самоходных минометов
Дорогой самолет обнажил трещины в Евросоюзе
Международная мафия похитила в Азербайджане двух граждан Индии…
Грузия шантажирует Евросоюз: за Кулеви ответит Срединный коридор
аМораль Мехтиева
Украина перед выбором
Решение Зеленского: «Плохое соглашение» не подпишем
