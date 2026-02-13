Народ восстал против полицейской жестокости

Дюссельдорф (Германия). Члены трех профсоюзов проводят акцию протеста перед третьим раундом переговоров о заработной плате
Дели (Индия). Задержания протестующих против политики премьер-министра Нарендры Моди после того, как его имя всплыло в деле Эпштейна
Сидней (Австралия). Демонстрация против полицейской жестокости после столкновений стражей порядка с участниками марша, протестовавшими против визита президента Израиля Ицхака Герцога
Хан-Юнис (Газа). Палестинские дети получают горячее питание в благотворительной столовой
Милан (Италия). Шлем украинского скелетониста Владислава Гераскевича с изображением соотечественников, погибших во время войны
Лопии (Кения). Ситуация с засухой в стране оценивается как критическая
Пномпень (Камбоджа). Семья едет на мотоцикле по окраине города