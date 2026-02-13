Временные работники требуют постоянную работу

Мадрид (Испания). Фермеры протестуют против торгового соглашения между ЕС и странами Южной Америки
Тегеран (Иран). Женщины с плакатом, на котором изображен президент США Дональд Трамп с окровавленными руками, во время митинга, посвященного 47-й годовщине исламской революции 1979 года
Джамму (Индия). Тысячи временных работников скандируют антиправительственные лозунги, требуя перевода на постоянную работу и повышения заработной платы
Сана (Йемен). Хуситы проводят митинг у посольства США, отмечая 10-ю годовщину закрытия посольства и вывода американских морских пехотинцев
Тирана (Албания). Столкновения на антиправительственной акции протеста у здания канцелярии премьер-министра
Вашингтон (США). Буддийские монахи, совершающие 120-дневный, 3700-километровый пеший «Марш мира» через США, прибывают в конечную точку своего пути — Вашингтон
Ханой (Вьетнам). Женщина продает украшения в магазине в преддверии лунного Нового года, или Тета, который считается крупнейшим традиционным праздником во вьетнамской культуре