аМораль Мехтиева
аМораль Мехтиева

Временные работники требуют постоянную работу

03:55 399

Мадрид (Испания). Фермеры протестуют против торгового соглашения между ЕС и странами Южной Америки

Тегеран (Иран). Женщины с плакатом, на котором изображен президент США Дональд Трамп с окровавленными руками, во время митинга, посвященного 47-й годовщине исламской революции 1979 года

Джамму (Индия). Тысячи временных работников скандируют антиправительственные лозунги, требуя перевода на постоянную работу и повышения заработной платы

Сана (Йемен). Хуситы проводят митинг у посольства США, отмечая 10-ю годовщину закрытия посольства и вывода американских морских пехотинцев

Тирана (Албания). Столкновения на антиправительственной акции протеста у здания канцелярии премьер-министра

Вашингтон (США). Буддийские монахи, совершающие 120-дневный, 3700-километровый пеший «Марш мира» через США, прибывают в конечную точку своего пути — Вашингтон

Ханой (Вьетнам). Женщина продает украшения в магазине в преддверии лунного Нового года, или Тета, который считается крупнейшим традиционным праздником во вьетнамской культуре

GE HealthCare и ООО «Sarda Pulsar» объявили о стратегическом дистрибьюторском партнерстве
GE HealthCare и ООО «Sarda Pulsar» объявили о стратегическом дистрибьюторском партнерстве Передовые медицинские технологии в Азербайджане
04:19 245
Временные работники требуют постоянную работу
Временные работники требуют постоянную работу объектив haqqin.az
03:55 400
Народ восстал против полицейской жестокости
Народ восстал против полицейской жестокости объектив haqqin.az
03:41 731
Трамп с Биби: Иран есть. Вариантов нет
Трамп с Биби: Иран есть. Вариантов нет наша аналитика
03:04 653
Зачем Азербайджану 300 самоходных минометов
Зачем Азербайджану 300 самоходных минометов наш комментарий
02:18 1641
Дорогой самолет обнажил трещины в Евросоюзе
Дорогой самолет обнажил трещины в Евросоюзе наш комментарий
02:39 980
Международная мафия похитила в Азербайджане двух граждан Индии…
Международная мафия похитила в Азербайджане двух граждан Индии… Их пытали в прямом эфире
01:58 1611
Грузия шантажирует Евросоюз: за Кулеви ответит Срединный коридор
Грузия шантажирует Евросоюз: за Кулеви ответит Срединный коридор
02:00 889
аМораль Мехтиева
аМораль Мехтиева А мораль?
12 февраля 2026, 20:27 6133
Украина перед выбором
Украина перед выбором
01:17 1233
Решение Зеленского: «Плохое соглашение» не подпишем
Решение Зеленского: «Плохое соглашение» не подпишем
00:25 1225

