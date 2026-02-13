GE HealthCare и ООО «Sarda Pulsar» объявили о стратегическом дистрибьюторском партнерстве

В Дубае на выставке World Healthcare Expo 2026 ООО «Sarda Pulsar» и компания GE HealthCare (Nasdaq: GEHC), мировой лидер в области медицинских технологий, фармацевтической диагностики и цифровых решений, объявили о подписании долгосрочного дистрибьюторского соглашения.

В рамках соглашения ООО «Sarda Pulsar» станет официальным дистрибьютором портфеля медицинских технологий GE HealthCare в Азербайджане.

Благодаря новому сотрудничеству ООО «Sarda Pulsar» будет способствовать расширению присутствия GE HealthCare в Азербайджане, обеспечивая более широкий доступ к современным диагностическим и терапевтическим решениям. В качестве долгосрочного канального партнера ООО «Sarda Pulsar» будет сопровождать полный жизненный цикл проектов - от внедрения до комплексного послепродажного обслуживания, обеспечивая при этом сильную локальную техническую поддержку, чтобы медицинские учреждения получали стабильную и высококачественную операционную экспертизу.

«Для нас большая честь стать частью глобальной миссии GE HealthCare по повышению качества медицинской помощи, — отметил Рауф Халилов, акционер ООО «Sarda Pulsar». - Данное соглашение отражает наши амбиции и возможности, и мы полностью привержены развитию этого партнерства с целью предоставления передовых технологий и безупречного сервиса медицинским учреждениям по всему Азербайджану».

«Мы рады официально запустить это сотрудничество, которое укрепляет нашу приверженность Азербайджану и расширяет наши возможности по поддержке амбициозной программы модернизации системы здравоохранения страны, — заявил Константинос Делигианнис, президент GE HealthCare EAGM (Евразийские и Африканские развивающиеся рынки). - Экспертиза Sarda Pulsar на рынке, подтвержденный опыт и высокий уровень сервисного обслуживания делают компанию идеальным партнером для нашего дальнейшего роста в регионе».

Соглашение заключено в период значительных преобразований системы здравоохранения Азербайджана. Государственные инвестиции, растущий спрос на высококачественные медицинские услуги и системные реформы формируют динамично развивающийся рынок и создают новые возможности как для местных, так и для международных инвесторов в медицинском секторе.

Продолжающаяся модернизация государственных медицинских учреждений стимулирует спрос на современное медицинское оборудование и цифровые решения в сфере здравоохранения. Одновременно рост среднего класса и повышение ожиданий пациентов способствуют устойчивому спросу на частные клиники, специализированные центры и высокие стандарты медицинской помощи.

В свете недавно подписанных стратегических партнерств между Азербайджаном и Соединенными Штатами данное соглашение отражает приверженность группы компаний SARDA поддержке двустороннего сотрудничества посредством внедрения передовых международных технологий и развития устойчивых бизнес-партнерств в Азербайджане.