США согласились с условиями Ирана, но отправляют второй авианосец

США согласились на условия Ирана для переговоров, включая проведение встреч в Омане и обсуждение исключительно ядерных вопросов, сообщил член Комитета по национальной безопасности парламента Ирана Махмуд Набавиан.
По его словам, Вашингтон сам запросил переговоры и принял условия Тегерана, включая признание права Ирана на обогащение урана.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что с Ираном необходимо достичь соглашения, иначе это может привести к «очень травматичным» последствиям для страны. Американский лидер указал, что у него «состоялась очень хорошая встреча с (премьер-министром Израиля) Биби (Биньямином) Нетаньяху, и он все понимает, но в конечном итоге от меня зависит, будет ли сделка с Ираном справедливой и выгодной, и, я думаю, для них это будет очень трудное время». Трамп также заявил, что будет «говорить с ними (с Ираном) настолько долго, насколько захочет».
Ранее президент США заявлял, что не исключает возможности очень жестких действий против Ирана, которые будут сравнимы с ударом по ядерным объектам страны летом 2025 года.
*** 10:12
США перенаправят авианосец Gerald R. Ford из Карибского моря на Ближний Восток, пишет The New York Times.
Издание напоминает, что Gerald R. Ford покинул порт Норфолк в июне прошлого года и в октябре был перенаправлен в Карибское море. Авианосец был задействован в атаке на Каракас 3 января, его развертывание уже продлевалось однажды.
26 января 2026 года ударная группа авианосца USS Abraham Lincoln (CVN-72) вошла в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM). Авианосец был перенаправлен из района Индо-Тихоокеанского командования и в настоящее время действует в Аравийском море.
В состав группы входят несколько эсминцев с управляемыми ракетами, в том числе USS Frank E. Petersen Jr., USS Michael Murphy и USS Spruance, а также самолеты F/A-18E/F Super Hornet, F-35C Lightning II, EA-18G Growler и E-2D Hawkeye.
Переброска осуществляется в рамках усиления военного присутствия США в регионе на фоне переговоров с Ираном по ядерной программе.