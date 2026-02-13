США согласились с условиями Ирана, но отправляют второй авианосец

США согласились на условия Ирана для переговоров, включая проведение встреч в Омане и обсуждение исключительно ядерных вопросов, сообщил член Комитета по национальной безопасности парламента Ирана Махмуд Набавиан.

По его словам, Вашингтон сам запросил переговоры и принял условия Тегерана, включая признание права Ирана на обогащение урана.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что с Ираном необходимо достичь соглашения, иначе это может привести к «очень травматичным» последствиям для страны. Американский лидер указал, что у него «состоялась очень хорошая встреча с (премьер-министром Израиля) Биби (Биньямином) Нетаньяху, и он все понимает, но в конечном итоге от меня зависит, будет ли сделка с Ираном справедливой и выгодной, и, я думаю, для них это будет очень трудное время». Трамп также заявил, что будет «говорить с ними (с Ираном) настолько долго, насколько захочет».

Ранее президент США заявлял, что не исключает возможности очень жестких действий против Ирана, которые будут сравнимы с ударом по ядерным объектам страны летом 2025 года.