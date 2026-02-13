USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

США согласились с условиями Ирана, но отправляют второй авианосец

обновлено 12:56
12:56 1316

США согласились на условия Ирана для переговоров, включая проведение встреч в Омане и обсуждение исключительно ядерных вопросов, сообщил член Комитета по национальной безопасности парламента Ирана Махмуд Набавиан.

По его словам, Вашингтон сам запросил переговоры и принял условия Тегерана, включая признание права Ирана на обогащение урана.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что с Ираном необходимо достичь соглашения, иначе это может привести к «очень травматичным» последствиям для страны. Американский лидер указал, что у него «состоялась очень хорошая встреча с (премьер-министром Израиля) Биби (Биньямином) Нетаньяху, и он все понимает, но в конечном итоге от меня зависит, будет ли сделка с Ираном справедливой и выгодной, и, я думаю, для них это будет очень трудное время». Трамп также заявил, что будет «говорить с ними (с Ираном) настолько долго, насколько захочет».

Ранее президент США заявлял, что не исключает возможности очень жестких действий против Ирана, которые будут сравнимы с ударом по ядерным объектам страны летом 2025 года.

*** 10:12

США перенаправят авианосец Gerald R. Ford из Карибского моря на Ближний Восток, пишет The New York Times.

Издание напоминает, что Gerald R. Ford покинул порт Норфолк в июне прошлого года и в октябре был перенаправлен в Карибское море. Авианосец был задействован в атаке на Каракас 3 января, его развертывание уже продлевалось однажды.

26 января 2026 года ударная группа авианосца USS Abraham Lincoln (CVN-72) вошла в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM). Авианосец был перенаправлен из района Индо-Тихоокеанского командования и в настоящее время действует в Аравийском море.

В состав группы входят несколько эсминцев с управляемыми ракетами, в том числе USS Frank E. Petersen Jr., USS Michael Murphy и USS Spruance, а также самолеты F/A-18E/F Super Hornet, F-35C Lightning II, EA-18G Growler и E-2D Hawkeye.

Переброска осуществляется в рамках усиления военного присутствия США в регионе на фоне переговоров с Ираном по ядерной программе.

И Шойгу заговорил об Армении
И Шойгу заговорил об Армении
13:11 4
Украина благодарит Азербайджан
Украина благодарит Азербайджан фото
12:25 687
Сделка Трампа с Путиным сорвана?
Сделка Трампа с Путиным сорвана? главная тема
03:28 7594
аМораль Мехтиева
аМораль Мехтиева А мораль?
12 февраля 2026, 20:27 9051
Тысячи солдат КНДР погибли или ранены в Украине
Тысячи солдат КНДР погибли или ранены в Украине
12:07 806
Аресты чиновников в Кыргызстане
Аресты чиновников в Кыргызстане обновлено 11:44
11:44 2172
Протесты в Иране: арестованных реформаторов отпустили
Протесты в Иране: арестованных реформаторов отпустили
11:29 893
Азербайджанцы пересекли границу с Арменией
Азербайджанцы пересекли границу с Арменией видео
11:12 2703
Компания из Саудовской Аравии решила выкупить все зарубежные активы «Лукойла»
Компания из Саудовской Аравии решила выкупить все зарубежные активы «Лукойла»
10:45 1104
Важное соглашение США с Тайванем
Важное соглашение США с Тайванем
10:27 1203
США согласились с условиями Ирана, но отправляют второй авианосец
США согласились с условиями Ирана, но отправляют второй авианосец обновлено 12:56
12:56 1317

ЭТО ВАЖНО

И Шойгу заговорил об Армении
И Шойгу заговорил об Армении
13:11 4
Украина благодарит Азербайджан
Украина благодарит Азербайджан фото
12:25 687
Сделка Трампа с Путиным сорвана?
Сделка Трампа с Путиным сорвана? главная тема
03:28 7594
аМораль Мехтиева
аМораль Мехтиева А мораль?
12 февраля 2026, 20:27 9051
Тысячи солдат КНДР погибли или ранены в Украине
Тысячи солдат КНДР погибли или ранены в Украине
12:07 806
Аресты чиновников в Кыргызстане
Аресты чиновников в Кыргызстане обновлено 11:44
11:44 2172
Протесты в Иране: арестованных реформаторов отпустили
Протесты в Иране: арестованных реформаторов отпустили
11:29 893
Азербайджанцы пересекли границу с Арменией
Азербайджанцы пересекли границу с Арменией видео
11:12 2703
Компания из Саудовской Аравии решила выкупить все зарубежные активы «Лукойла»
Компания из Саудовской Аравии решила выкупить все зарубежные активы «Лукойла»
10:45 1104
Важное соглашение США с Тайванем
Важное соглашение США с Тайванем
10:27 1203
США согласились с условиями Ирана, но отправляют второй авианосец
США согласились с условиями Ирана, но отправляют второй авианосец обновлено 12:56
12:56 1317
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться