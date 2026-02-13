Аресты чиновников в Кыргызстане

В Кыргызстане число задержанных по делу «письма 75» – обращения с призывом провести досрочные выборы президента – увеличилось до пяти, сообщают кыргызстанские СМИ.

В МВД заявили, что отдельные формулировки обращения вызвали широкий общественный резонанс и повлияли на общественно-политическую ситуацию в стране.

Обращение к президенту Садыру Жапарову и спикеру парламента Нурланбеку Тургунбек уулу было опубликовано 9 февраля. Авторы призвали инициировать досрочные выборы главы государства, указав на правовую неопределенность после принятия новой Конституции в 2021 году. По их мнению, новые выборы позволили бы устранить разночтения относительно срока полномочий действующего президента, избранного по прежним нормам.

Расследование ведет следственная служба МВД страны по статье 278 Уголовного кодекса Кыргызской Республики «Массовые беспорядки». В рамках дела в ведомство были доставлены все 75 подписантов обращения. После допросов большинство отпустили, однако часть фигурантов была помещена в изолятор, а по местам их проживания проведены обыски.

Ранее сообщалось о троих фигурантах, теперь суд избрал меру пресечения еще для двоих.

Он заявил, что четко исполняет обязанности, предусмотренные Конституцией. По словам Жапарова, государство и интересы народа стоят выше дружбы и должностей.

«Ситуация началась с парламента. Некоторые депутаты начали опрашивать коллег, на чьей они стороне. Одна сторона была генеральская — депутаты показывали на погоны, другая — президентская. После этого в дело вступили «уличные аксакалы». Они собирали подписи за досрочные выборы, отмечая, что это согласовано с высшим руководством. Затем начали говорить, что Жогорку Кенеш якобы назначит досрочные выборы. Если не решительные шаги, ситуация могла привести к расколу народа — он начал бы делиться на два лагеря. У меня есть факты, что депутатов и госслужащих запугивали именем генерала», — рассказал глава государства.

Президент также сообщил, что позвонил Ташиеву и объяснил ситуацию перед тем, как снять его с должности.

«Перед принятием решения я созвонился с ним, объяснил ситуацию, сказал, что снимаю с должности. Считаю, что этим быстрым решением я спас друга. Причина в том, что окружение направило его на неверный путь», — сказал президент.

Камчыбек Ташиев был освобожден от должности заместителя председателя Кабмина — главы ГКНБ 10 фераля. Также были уволены три его заместителя: Курванбек Авазов, Даниэль Рысалиев и Элизар Сманов. Исполняющим обязанности председателя спецслужбы назначен Жумгалбек Шабданбеков (ранее был зампредом и руководил 9-й Службой ГКНБ — Службой государственной охраны).

Ранее МВД задержало Бекболота Талгарбекова, Курманбека Дыйканбаева, Эмиля Узакбаева, Курсана Асанова и Аалы Карашева по подозрению в организации массовых беспорядков. Они входят в число тех, кто подписал так называемое «письмо 75». По версии правоохранителей, подозреваемые пытались создать группу граждан, организовать обращение о проведении досрочных президентских выборов и распространить среди населения непроверенную информацию.