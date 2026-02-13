Аресты чиновников в Кыргызстане

В Кыргызстане число задержанных по делу «письма 75» – обращения с призывом провести досрочные выборы президента – увеличилось до пяти, сообщают кыргызстанские СМИ.
Ранее сообщалось о троих фигурантах, теперь суд избрал меру пресечения еще для двоих.
Первомайский районный суд Бишкека постановил водворить в СИЗО-1 до 10 апреля следующих лиц:
- Курсана Асанова, бывшего заместителя министра внутренних дел;
- Бекболота Талгарбекова, координатора «Народного парламента», экс-руководителя аппарата премьер-министра;
- Аалы Карашева, бывшего депутата Жогорку Кенеша;
- Эмилбека Узакбаева, бывшего посла Кыргызстана в Узбекистане;
- Курманбека Дыйканбаева, экс-полномочного представителя президента в Жогорку Кенеше.
Расследование ведет следственная служба МВД страны по статье 278 Уголовного кодекса Кыргызской Республики «Массовые беспорядки». В рамках дела в ведомство были доставлены все 75 подписантов обращения. После допросов большинство отпустили, однако часть фигурантов была помещена в изолятор, а по местам их проживания проведены обыски.
Обращение к президенту Садыру Жапарову и спикеру парламента Нурланбеку Тургунбек уулу было опубликовано 9 февраля. Авторы призвали инициировать досрочные выборы главы государства, указав на правовую неопределенность после принятия новой Конституции в 2021 году. По их мнению, новые выборы позволили бы устранить разночтения относительно срока полномочий действующего президента, избранного по прежним нормам.
Документ подписали представители научного сообщества, бывшие премьер-министры, экс-депутаты и общественные деятели.
В МВД заявили, что отдельные формулировки обращения вызвали широкий общественный резонанс и повлияли на общественно-политическую ситуацию в стране.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прокомментировал ситуацию с отставкой Камчыбека Ташиева.
Он заявил, что четко исполняет обязанности, предусмотренные Конституцией. По словам Жапарова, государство и интересы народа стоят выше дружбы и должностей.
«Ситуация началась с парламента. Некоторые депутаты начали опрашивать коллег, на чьей они стороне. Одна сторона была генеральская — депутаты показывали на погоны, другая — президентская. После этого в дело вступили «уличные аксакалы». Они собирали подписи за досрочные выборы, отмечая, что это согласовано с высшим руководством. Затем начали говорить, что Жогорку Кенеш якобы назначит досрочные выборы. Если не решительные шаги, ситуация могла привести к расколу народа — он начал бы делиться на два лагеря. У меня есть факты, что депутатов и госслужащих запугивали именем генерала», — рассказал глава государства.
Президент также сообщил, что позвонил Ташиеву и объяснил ситуацию перед тем, как снять его с должности.
«Перед принятием решения я созвонился с ним, объяснил ситуацию, сказал, что снимаю с должности. Считаю, что этим быстрым решением я спас друга. Причина в том, что окружение направило его на неверный путь», — сказал президент.
Камчыбек Ташиев был освобожден от должности заместителя председателя Кабмина — главы ГКНБ 10 фераля. Также были уволены три его заместителя: Курванбек Авазов, Даниэль Рысалиев и Элизар Сманов. Исполняющим обязанности председателя спецслужбы назначен Жумгалбек Шабданбеков (ранее был зампредом и руководил 9-й Службой ГКНБ — Службой государственной охраны).
Ранее МВД задержало Бекболота Талгарбекова, Курманбека Дыйканбаева, Эмиля Узакбаева, Курсана Асанова и Аалы Карашева по подозрению в организации массовых беспорядков. Они входят в число тех, кто подписал так называемое «письмо 75». По версии правоохранителей, подозреваемые пытались создать группу граждан, организовать обращение о проведении досрочных президентских выборов и распространить среди населения непроверенную информацию.