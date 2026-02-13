Азербайджанцы пересекли границу с Арменией

В Армении в рамках инициативы «Мост мира» 13-14 февраля состоится двусторонний круглый стол, в ходе которого встретятся представители гражданского общества Армении и Азербайджана.

Помимо основных участников инициативы «Мост мира», в этом круглом столе примут участие и более широкие группы участников с обеих сторон.

По сообщению армянских СМИ, азербайджанская делегация прибыла в Армению через делимитированный и демаркированный участки сухопутной границы, пройдя все необходимые процедуры. Это важный практический шаг на пути к укреплению доверия между двумя странами.

В ходе обсуждений представители гражданского общества Армении и Азербайджана затронут процессы, вытекающие из мирной повестки, утвержденной на Вашингтонском саммите 8 августа 2025 года.

Отдельные сессии будут посвящены формирующейся региональной архитектуре безопасности, преимуществам мира, общественному восприятию установления отношений между двумя обществами, перспективам экономического сотрудничества, а также роли гражданского общества в укреплении взаимопонимания и доверия.