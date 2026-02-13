USD 1.7000
аМораль Мехтиева
аМораль Мехтиева

Секретное оружие США применили против праздничных шаров

11:19 1117

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и Таможенная и пограничная служба (USCBP) без согласования с Пентагоном задействовали сверхсекретную лазерную систему Минобороны для перехвата предполагаемых дронов мексиканских картелей, которые впоследствии оказались обычными воздушными шарами, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Поздно вечером 10 февраля Федеральное управление гражданской авиации США уведомило о закрытии воздушного пространства вокруг аэропорта Эль-Пасо на десять дней, не проинформировав заранее ни Пентагон, ни Белый дом, ни Министерство внутренней безопасности. Спустя несколько часов ограничения были отменены практически без разъяснений. В администрации США впоследствии заявили, что FAA и военное ведомство не выявили угрозы для гражданских авиарейсов.

Как сообщили изданию два источника, знакомых с ходом расследования, после анализа сбитых объектов выяснилось, что по меньшей мере три из них были не беспилотниками, а праздничными воздушными шарами. По словам других собеседников, произошедшее стало следствием недопонимания между Пентагоном, FAA и DHS.

«Глава FAA вчера сказал, что твит (министра транспорта США Шона) Даффи о дронах картелей абсолютно верен, они знали о запросе на закрытие неба, но он не знал, почему FAA закрыло на десять дней. Теперь слышим, сбит воздушный шар. Жду разъяснений», – заявила младший сенатор США от штата Иллинойс Тэмми Дакворт.

Ранее Financial Times сообщила, что США приняли военные меры против беспилотников «мексиканских картелей», которые, по версии Вашингтона, пересекли американское воздушное пространство в районе Эль-Пасо (штат Техас). Член Палаты представителей от Эль-Пасо Вероника Эскобар поставила под сомнение позицию администрации, отметив, что пролеты беспилотников со стороны Мексики «не считаются чем-то необычным». Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в свою очередь заявила об отсутствии у властей страны информации о применении дронов в приграничной зоне.

