Председатель правления AQTİ Али Набиев заявил, что в Азербайджане проводятся масштабные информационные кампании по пропаганде здорового образа жизни. Члены футбольного клуба « Карабах » также активно участвуют в этих кампаниях и поддерживают инициативы.

Руководитель аппарата Агентства пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) Мамедрагим Наджафов проинформировал гостей о мерах, принимаемых для обеспечения пищевой безопасности в Азербайджане. Было отмечено, что формирование культуры пищевой безопасности и пропаганда здорового питания являются одними из главных приоритетов Агентства.

Гурбан Гурбанов подчеркнул, что одним из главных условий успеха в спорте, особенно для футболистов, является здоровое и сбалансированное питание. По его словам, команда, которую он возглавляет, всегда подходит к этому вопросу с особым вниманием и ответственностью. Врач-диетолог, контролирующий питание футболистов, является специалистом AQTİ. Эта профессиональная поддержка вносит значительный вклад в защиту здоровья спортсменов, улучшение их физической формы и достижение более высоких результатов на поле.

В рамках встречи подробно обсуждались проекты, запланированные для совместной реализации в будущем, состоялся обмен мнениями о процессе подготовки к предстоящим играм и питании футболистов. Футбольному клубу «Карабах» пожелали успехов и побед в следующих играх.

В заключение Гурбан Гурбанов и члены его команды ознакомились с лабораториями Аналитического экспертного центра института и узнали о проводимых там процессах исследования и экспертизы.