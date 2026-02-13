USD 1.7000
Главный тренер «Карабаха»: Партнерство с AQTİ важно для нас

Главный тренер футбольного клуба «Карабах» Гурбан Гурбанов и члены команды посетили Азербайджанский институт безопасности пищевых продуктов (AQTİ).

Руководитель аппарата Агентства пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) Мамедрагим Наджафов проинформировал гостей о мерах, принимаемых для обеспечения пищевой безопасности в Азербайджане. Было отмечено, что формирование культуры пищевой безопасности и пропаганда здорового питания являются одними из главных приоритетов Агентства.

Председатель правления AQTİ Али Набиев заявил, что в Азербайджане проводятся масштабные информационные кампании по пропаганде здорового образа жизни. Члены футбольного клуба «Карабах» также активно участвуют в этих кампаниях и поддерживают инициативы.

Гурбан Гурбанов подчеркнул, что одним из главных условий успеха в спорте, особенно для футболистов, является здоровое и сбалансированное питание. По его словам, команда, которую он возглавляет, всегда подходит к этому вопросу с особым вниманием и ответственностью. Врач-диетолог, контролирующий питание футболистов, является специалистом AQTİ. Эта профессиональная поддержка вносит значительный вклад в защиту здоровья спортсменов, улучшение их физической формы и достижение более высоких результатов на поле.

В рамках встречи подробно обсуждались проекты, запланированные для совместной реализации в будущем, состоялся обмен мнениями о процессе подготовки к предстоящим играм и питании футболистов. Футбольному клубу «Карабах» пожелали успехов и побед в следующих играх.

В заключение Гурбан Гурбанов и члены его команды ознакомились с лабораториями Аналитического экспертного центра института и узнали о проводимых там процессах исследования и экспертизы.

И Шойгу заговорил об Армении
И Шойгу заговорил об Армении
13:11 19
Украина благодарит Азербайджан
Украина благодарит Азербайджан фото
12:25 698
Сделка Трампа с Путиным сорвана?
Сделка Трампа с Путиным сорвана? главная тема
03:28 7595
аМораль Мехтиева
аМораль Мехтиева А мораль?
12 февраля 2026, 20:27 9052
Тысячи солдат КНДР погибли или ранены в Украине
Тысячи солдат КНДР погибли или ранены в Украине
12:07 807
Аресты чиновников в Кыргызстане
Аресты чиновников в Кыргызстане обновлено 11:44
11:44 2174
Протесты в Иране: арестованных реформаторов отпустили
Протесты в Иране: арестованных реформаторов отпустили
11:29 894
Азербайджанцы пересекли границу с Арменией
Азербайджанцы пересекли границу с Арменией видео
11:12 2710
Компания из Саудовской Аравии решила выкупить все зарубежные активы «Лукойла»
Компания из Саудовской Аравии решила выкупить все зарубежные активы «Лукойла»
10:45 1105
Важное соглашение США с Тайванем
Важное соглашение США с Тайванем
10:27 1204
США согласились с условиями Ирана, но отправляют второй авианосец
США согласились с условиями Ирана, но отправляют второй авианосец обновлено 12:56
12:56 1321

