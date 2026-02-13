Протесты в Иране: арестованных реформаторов отпустили

Иранские власти освободили из-под стражи бывшего парламентария Ибрагима Асгарзаде и представителя Фронта реформаторов после ареста во время недавних протестов в стране. Об этом агентству ISNA сообщил их адвокат Ходжат Кермани.

Арестованных освободили после внесения залога, сообщил их адвокат. Асгарзаде ранее был членом Меджлиса (парламента Ирана) с 1988 по 1992 год, а также входил в городской совет Тегерана с 1999 по 2003 год.

По данным правозащитных организаций, с начала протестов в стране были задержаны до 40 тыс. человек, часть из которых обвиняется в организации беспорядков и терроризме, сообщает The New York Times.

Ранее сообщалось, что в Иране арестовали трех политических деятелей-реформаторов – генеральный секретарь реформистского Союза исламского народа Ирана Азар Мансури, политический активист-реформатор Ибрагим Асгарзаде, бывший заместитель министра иностранных дел при президенте Мохаммаде Хатами Мохсен Аминзаде. Предъявленные им обвинения включали в себя «нанесение ударов по национальному единству», «занятие позиций, противоречащих конституции», и «координацию действий с вражеской пропагандой».