аМораль Мехтиева
аМораль Мехтиева

Российский газ пойдет в Иран

11:35

Посол Ирана в России Казем Джалали проинформировал журналистов о том, что готовится соглашение о поставках российского природного газа в исламскую республику, сообщают российские СМИ.

«Мы работаем над заключением этого договора. Со стороны Тегерана никаких препятствий нет. Мы уже провели переговоры с высокопоставленными чиновниками», — пояснил он.

После подписания этого документа Иран сможет приступить к реализации проекта. Что касается технических вопросов, то строительство трубопроводов и прочих элементов займет примерно два-три года.

Ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилев заявил, что на начальном этапе поставки газа в Иран по уже имеющимся каналам могут достигать 1,8 млрд кубометров ежегодно.

Животноводство в Азербайджане на грани вымирания
Животноводство в Азербайджане на грани вымирания мнение экономиста
12:10
Международная мафия похитила в Азербайджане двух граждан Индии…
Международная мафия похитила в Азербайджане двух граждан Индии… Их пытали в прямом эфире; все еще актуально
01:58
И Шойгу заговорил об Армении
И Шойгу заговорил об Армении
13:11
Украина благодарит Азербайджан
Украина благодарит Азербайджан
12:25
Сделка Трампа с Путиным сорвана?
Сделка Трампа с Путиным сорвана?
03:28
аМораль Мехтиева
аМораль Мехтиева А мораль?
12 февраля 2026, 20:27
Тысячи солдат КНДР погибли или ранены в Украине
Тысячи солдат КНДР погибли или ранены в Украине
12:07
Аресты чиновников в Кыргызстане
Аресты чиновников в Кыргызстане
11:44
Протесты в Иране: арестованных реформаторов отпустили
Протесты в Иране: арестованных реформаторов отпустили
11:29
Азербайджанцы пересекли границу с Арменией
Азербайджанцы пересекли границу с Арменией
11:12
Компания из Саудовской Аравии решила выкупить все зарубежные активы «Лукойла»
Компания из Саудовской Аравии решила выкупить все зарубежные активы «Лукойла»
10:45

