Российский газ пойдет в Иран

Посол Ирана в России Казем Джалали проинформировал журналистов о том, что готовится соглашение о поставках российского природного газа в исламскую республику, сообщают российские СМИ.

«Мы работаем над заключением этого договора. Со стороны Тегерана никаких препятствий нет. Мы уже провели переговоры с высокопоставленными чиновниками», — пояснил он.

После подписания этого документа Иран сможет приступить к реализации проекта. Что касается технических вопросов, то строительство трубопроводов и прочих элементов займет примерно два-три года.

Ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилев заявил, что на начальном этапе поставки газа в Иран по уже имеющимся каналам могут достигать 1,8 млрд кубометров ежегодно.