Напряжение растет: Япония задержала китайское судно

Японские власти задержали китайское рыболовецкое судно и арестовали его капитана за попытку уйти от инспекции в исключительной экономической зоне префектуры Нагасаки, сообщает Reuters.

Согласно данным Японского агентства по рыболовству, 47-летний капитан китайского судна обвиняется в игнорировании приказа остановиться для бортовой проверки. На борту корабля находились еще десять человек.

«Мы продолжим предпринимать решительные действия в рамках нашей правоохранительной деятельности по предотвращению и сдерживанию незаконного рыболовства иностранными судами», – заявил главный секретарь правительства Японии Минору Кихара на пресс-конференции.

Агентство указывает, что в последние годы Япония уже задерживала рыболовецкие суда из Южной Кореи и Тайваня, однако подобный инцидент с китайскими рыбаками стал первым с 2022 года и произошел на фоне обострения дипломатических отношений между странами.