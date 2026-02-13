USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Выгодное кредитное предложение от Birbank для получателей пенсий

11:53 575

Birbank предлагает получателям пенсий новую возможность повысить финансовый комфорт. Банк запускает специальную кампанию по предоставлению выгодного потребительского кредита наличными для клиентов, получающих пенсию через Birbank.

В рамках кампании клиенты могут воспользоваться скидкой до 3% по продукту «Кредит на повседневные нужды» и получить возможность ежемесячного платежа от 100 AZN за каждые 4000 AZN кредита. Специальное предложение действует с 11 февраля по 10 марта.

Кампания доступна не только для клиентов Birbank. Граждане, получающие пенсию через другие банки, также могут воспользоваться данным предложением. Процесс подачи заявки максимально простой и удобный. Достаточно перейти в раздел кредитов в мобильном приложении Birbank, заполнить необходимые данные и оформить заявку в кратчайшие сроки. Кроме того, подать заявку можно в ближайшем филиале Kapital Bank/Birbank.

Подробная информация: https://www.b-b.az/tkpr

Birbank, являющийся торговой маркой Kapital Bank и постоянно предлагающий новейшие цифровые решения и банковские продукты, обслуживает клиентов через мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть из 115 филиалов и 53 отделений. До 2025 года банк предоставлял услуги своим клиентам под названием Kapital Bank – первого банка страны и входит в состав PASHA Holding. Kapital Bank продолжает свою деятельность как финансовый институт. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах банка вы можете посетить сайт birbank.az, обратиться в справочный центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.

Животноводство в Азербайджане на грани вымирания
Животноводство в Азербайджане на грани вымирания мнение экономиста
12:10 1169
Международная мафия похитила в Азербайджане двух граждан Индии…
Международная мафия похитила в Азербайджане двух граждан Индии… Их пытали в прямом эфире; все еще актуально
01:58 6608
И Шойгу заговорил об Армении
И Шойгу заговорил об Армении
13:11 29
Украина благодарит Азербайджан
Украина благодарит Азербайджан фото
12:25 701
Сделка Трампа с Путиным сорвана?
Сделка Трампа с Путиным сорвана? главная тема
03:28 7596
аМораль Мехтиева
аМораль Мехтиева А мораль?
12 февраля 2026, 20:27 9052
Тысячи солдат КНДР погибли или ранены в Украине
Тысячи солдат КНДР погибли или ранены в Украине
12:07 808
Аресты чиновников в Кыргызстане
Аресты чиновников в Кыргызстане обновлено 11:44
11:44 2176
Протесты в Иране: арестованных реформаторов отпустили
Протесты в Иране: арестованных реформаторов отпустили
11:29 897
Азербайджанцы пересекли границу с Арменией
Азербайджанцы пересекли границу с Арменией видео
11:12 2715
Компания из Саудовской Аравии решила выкупить все зарубежные активы «Лукойла»
Компания из Саудовской Аравии решила выкупить все зарубежные активы «Лукойла»
10:45 1106

