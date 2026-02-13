Выгодное кредитное предложение от Birbank для получателей пенсий

В рамках кампании клиенты могут воспользоваться скидкой до 3% по продукту «Кредит на повседневные нужды» и получить возможность ежемесячного платежа от 100 AZN за каждые 4000 AZN кредита. Специальное предложение действует с 11 февраля по 10 марта.

Кампания доступна не только для клиентов Birbank. Граждане, получающие пенсию через другие банки, также могут воспользоваться данным предложением. Процесс подачи заявки максимально простой и удобный. Достаточно перейти в раздел кредитов в мобильном приложении Birbank, заполнить необходимые данные и оформить заявку в кратчайшие сроки. Кроме того, подать заявку можно в ближайшем филиале Kapital Bank/Birbank.

Подробная информация: https://www.b-b.az/tkpr.

