Тысячи солдат КНДР погибли или ранены в Украине

Около 6000 северокорейских военных погибли или получили ранения, сражаясь на стороне России в войне против Украины. Об этом сообщает южнокорейская разведка, передает агентство Yonhap.

«По оценкам разведки, 6000 северокорейских солдат погибли или получили ранения», – сообщает агентство.

Согласно данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, в настоящее время около 11 тыс. северокорейских военных находятся в прифронтовом Курском регионе России, из которых 10 тыс. составляют обычные войска и 1 000 – инженерные подразделения.

Разведка добавляет, что примерно 1,1 тыс. военнослужащих, вернувшихся в КНДР в декабре 2025 года, могут быть вновь направлены в Россию для участия в войне против Украины.

«Несмотря на потери, северокорейская армия достигла результатов в виде приобретения современных боевых тактик и модернизации систем вооружения при технической помощи России», – отмечает южнокорейская разведка.

Агентство также сообщает, что Пхеньян создал новый департамент беспилотных летательных аппаратов и работает над организацией системы, способной разрабатывать и массово производить дроны.