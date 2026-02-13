Животноводство в Азербайджане на грани вымирания

Председатель Центра либеральных экономистов Азербайджана, экономист Акиф Насирли в интервью haqqin.az заявил, что в настоящее время фермеры, занимающиеся животноводством, находятся в критическом положении, поскольку государственная поддержка для животноводов практически отсутствует.

По его словам, лишь очень небольшое количество фермеров получает субсидии за содержание скота. Он отметил, что это в основном те, кто зарегистрировал своих животных, то есть прошел процедуру идентификации, однако их очень мало.

«В последние годы пастбищные земли начиная с 2000-х годов постепенно захватывались. В стране насчитывается примерно 1,5 миллиона гектаров пастбищ. После создания муниципалитетов в 2000 году часть их была передана им, а они в свою очередь продали эти земли. Затем в 2015 году хлопок был объявлен стратегической культурой, и часть пастбищ на землях государственного фонда была передана под выращивание хлопка. Были случаи, когда фермы сносили, а на их месте засевали хлопок», — отметил эксперт.

Он добавил, что после этого правительство создало агропарки — их уже более ста. По его словам, большая часть земель этих агропарков также относится к государственному фонду и ранее являлась пастбищами.

Эксперт отметил, что одной из проблем фермеров является то, что в последнее время сильно подорожали корма, что делает их финансовое положение еще более критическим.

«Кроме того, отсутствие специализированных площадок для продажи также привело к исчезновению рыночной конкуренции. Этим особенно пользуются перекупщики. Они предлагают фермерам заниженные цены. К примеру, за барана стоимостью 500 манатов дают всего 350, а за корову ценой в 1 000 манатов — 700. Все это вынуждает фермеров задуматься о прекращении деятельности», — добавил Насирли.