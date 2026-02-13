USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Животноводство в Азербайджане на грани вымирания

мнение экономиста
Кямаля Алиева
12:10 1171

Председатель Центра либеральных экономистов Азербайджана, экономист Акиф Насирли в интервью haqqin.az заявил, что в настоящее время фермеры, занимающиеся животноводством, находятся в критическом положении, поскольку государственная поддержка для животноводов практически отсутствует.

По его словам, лишь очень небольшое количество фермеров получает субсидии за содержание скота. Он отметил, что это в основном те, кто зарегистрировал своих животных, то есть прошел процедуру идентификации, однако их очень мало.

«В последние годы пастбищные земли начиная с 2000-х годов постепенно захватывались. В стране насчитывается примерно 1,5 миллиона гектаров пастбищ. После создания муниципалитетов в 2000 году часть их была передана им, а они в свою очередь продали эти земли. Затем в 2015 году хлопок был объявлен стратегической культурой, и часть пастбищ на землях государственного фонда была передана под выращивание хлопка. Были случаи, когда фермы сносили, а на их месте засевали хлопок», — отметил эксперт.

Он добавил, что после этого правительство создало агропарки — их уже более ста. По его словам, большая часть земель этих агропарков также относится к государственному фонду и ранее являлась пастбищами. 

Эксперт отметил, что одной из проблем фермеров является то, что в последнее время сильно подорожали корма, что делает их финансовое положение еще более критическим.

«Кроме того, отсутствие специализированных площадок для продажи также привело к исчезновению рыночной конкуренции. Этим особенно пользуются перекупщики. Они предлагают фермерам заниженные цены. К примеру, за барана стоимостью 500 манатов дают всего 350, а за корову ценой в 1 000 манатов — 700. Все это вынуждает фермеров задуматься о прекращении деятельности», — добавил Насирли.

Животноводство в Азербайджане на грани вымирания
Животноводство в Азербайджане на грани вымирания мнение экономиста
12:10 1172
Международная мафия похитила в Азербайджане двух граждан Индии…
Международная мафия похитила в Азербайджане двух граждан Индии… Их пытали в прямом эфире; все еще актуально
01:58 6610
И Шойгу заговорил об Армении
И Шойгу заговорил об Армении
13:11 37
Украина благодарит Азербайджан
Украина благодарит Азербайджан фото
12:25 704
Сделка Трампа с Путиным сорвана?
Сделка Трампа с Путиным сорвана? главная тема
03:28 7596
аМораль Мехтиева
аМораль Мехтиева А мораль?
12 февраля 2026, 20:27 9054
Тысячи солдат КНДР погибли или ранены в Украине
Тысячи солдат КНДР погибли или ранены в Украине
12:07 814
Аресты чиновников в Кыргызстане
Аресты чиновников в Кыргызстане обновлено 11:44
11:44 2176
Протесты в Иране: арестованных реформаторов отпустили
Протесты в Иране: арестованных реформаторов отпустили
11:29 897
Азербайджанцы пересекли границу с Арменией
Азербайджанцы пересекли границу с Арменией видео
11:12 2718
Компания из Саудовской Аравии решила выкупить все зарубежные активы «Лукойла»
Компания из Саудовской Аравии решила выкупить все зарубежные активы «Лукойла»
10:45 1108

ЭТО ВАЖНО

Животноводство в Азербайджане на грани вымирания
Животноводство в Азербайджане на грани вымирания мнение экономиста
12:10 1172
Международная мафия похитила в Азербайджане двух граждан Индии…
Международная мафия похитила в Азербайджане двух граждан Индии… Их пытали в прямом эфире; все еще актуально
01:58 6610
И Шойгу заговорил об Армении
И Шойгу заговорил об Армении
13:11 37
Украина благодарит Азербайджан
Украина благодарит Азербайджан фото
12:25 704
Сделка Трампа с Путиным сорвана?
Сделка Трампа с Путиным сорвана? главная тема
03:28 7596
аМораль Мехтиева
аМораль Мехтиева А мораль?
12 февраля 2026, 20:27 9054
Тысячи солдат КНДР погибли или ранены в Украине
Тысячи солдат КНДР погибли или ранены в Украине
12:07 814
Аресты чиновников в Кыргызстане
Аресты чиновников в Кыргызстане обновлено 11:44
11:44 2176
Протесты в Иране: арестованных реформаторов отпустили
Протесты в Иране: арестованных реформаторов отпустили
11:29 897
Азербайджанцы пересекли границу с Арменией
Азербайджанцы пересекли границу с Арменией видео
11:12 2718
Компания из Саудовской Аравии решила выкупить все зарубежные активы «Лукойла»
Компания из Саудовской Аравии решила выкупить все зарубежные активы «Лукойла»
10:45 1108
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться