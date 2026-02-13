Стрельба в университете США

Два человека погибли и один получил ранения в результате стрельбы в кампусе Университета штата Южная Каролина в США, сообщает ABC News.

Инцидент произошел в студенческом жилом комплексе Hugine Suites на территории кампуса в городе Оранджбурге. После стрельбы университет, где обучаются около 2800 студентов, на несколько часов «заблокировали» — были закрыты входы и выходы, а учащиеся и персонал остались в здании.

Информации о подозреваемом, отмечает телеканал, пока нет. Личности погибших и состояние раненого пока также не подтверждены.

В связи с трагедией занятия были отменены.