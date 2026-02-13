USD 1.7000
Украина благодарит Азербайджан

Посол Украины в Азербайджанской Республике Юрий Гусев поблагодарил Азербайджан за предоставленную Киеву гуманитарную помощь. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

«Вместе с главой Киевской областной государственной администрации Миколой Калашником и послом Азербайджана в Украине Сеймуром Мардалиевым мы курировали передачу генераторов из Азербайджана в Ирпень, что укрепило устойчивость водоснабжения населенного пункта. Благодарим Азербайджан за его непоколебимую поддержку Украины», — написал Гусев.

Ранее посол Азербайджана сообщал, что гуманитарная помощь из Баку прибыла в Киев.

