USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Онколечение в Азербайджане смогут оказывать и частные клиники

12:31 290

Онкологическая помощь будет оказываться не только специализированными государственными медицинскими учреждениями, но и частными медицинскими учреждениями, получившими лицензию в соответствии с Законом «О лицензиях и разрешениях» (в соответствии с приложением к лицензии).

Это отражено в предлагаемом изменении в закон «Об онкологической помощи», вынесенном на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

В настоящее время в соответствии с требованиями Закона Азербайджанской Республики «Об онкологической помощи» онкологическая помощь оказывается только специализированными государственными учреждениями, предназначенными для предоставления онкологических услуг.

В этой связи медицинская помощь онкологическим пациентам, являющимся гражданами Азербайджанской Республики, осуществляется в государственных медицинских учреждениях за счёт средств государственного бюджета. Кроме того, государство обеспечивает создание специализированных государственных медицинских учреждений и онкологических структур, осуществляющих диспансеризацию, обследование, лечение и реабилитацию онкологических больных, а также укрепление их материально-технической базы.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Животноводство в Азербайджане на грани вымирания
Животноводство в Азербайджане на грани вымирания мнение экономиста
12:10 1180
Международная мафия похитила в Азербайджане двух граждан Индии…
Международная мафия похитила в Азербайджане двух граждан Индии… Их пытали в прямом эфире; все еще актуально
01:58 6612
И Шойгу заговорил об Армении
И Шойгу заговорил об Армении
13:11 51
Украина благодарит Азербайджан
Украина благодарит Азербайджан фото
12:25 711
Сделка Трампа с Путиным сорвана?
Сделка Трампа с Путиным сорвана? главная тема
03:28 7598
аМораль Мехтиева
аМораль Мехтиева А мораль?
12 февраля 2026, 20:27 9057
Тысячи солдат КНДР погибли или ранены в Украине
Тысячи солдат КНДР погибли или ранены в Украине
12:07 820
Аресты чиновников в Кыргызстане
Аресты чиновников в Кыргызстане обновлено 11:44
11:44 2181
Протесты в Иране: арестованных реформаторов отпустили
Протесты в Иране: арестованных реформаторов отпустили
11:29 899
Азербайджанцы пересекли границу с Арменией
Азербайджанцы пересекли границу с Арменией видео
11:12 2724
Компания из Саудовской Аравии решила выкупить все зарубежные активы «Лукойла»
Компания из Саудовской Аравии решила выкупить все зарубежные активы «Лукойла»
10:45 1109

ЭТО ВАЖНО

Животноводство в Азербайджане на грани вымирания
Животноводство в Азербайджане на грани вымирания мнение экономиста
12:10 1180
Международная мафия похитила в Азербайджане двух граждан Индии…
Международная мафия похитила в Азербайджане двух граждан Индии… Их пытали в прямом эфире; все еще актуально
01:58 6612
И Шойгу заговорил об Армении
И Шойгу заговорил об Армении
13:11 51
Украина благодарит Азербайджан
Украина благодарит Азербайджан фото
12:25 711
Сделка Трампа с Путиным сорвана?
Сделка Трампа с Путиным сорвана? главная тема
03:28 7598
аМораль Мехтиева
аМораль Мехтиева А мораль?
12 февраля 2026, 20:27 9057
Тысячи солдат КНДР погибли или ранены в Украине
Тысячи солдат КНДР погибли или ранены в Украине
12:07 820
Аресты чиновников в Кыргызстане
Аресты чиновников в Кыргызстане обновлено 11:44
11:44 2181
Протесты в Иране: арестованных реформаторов отпустили
Протесты в Иране: арестованных реформаторов отпустили
11:29 899
Азербайджанцы пересекли границу с Арменией
Азербайджанцы пересекли границу с Арменией видео
11:12 2724
Компания из Саудовской Аравии решила выкупить все зарубежные активы «Лукойла»
Компания из Саудовской Аравии решила выкупить все зарубежные активы «Лукойла»
10:45 1109
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться