Государство порадовало азербайджанских коллекционеров

Импорт раритетных автотранспортных средств в Азербайджан освобожден от НДС, акциза и таможенной пошлины.

Соответствующие изменения в Налоговый кодекс были рассмотрены на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса и приняты в третьем чтении.

Согласно документу, на основании подтверждающего документа органа (структуры), определенного соответствующим органом исполнительной власти, ввоз одного раритетного транспортного средства в течение календарного года освобождается от НДС.

В настоящее время раритетными (редкими) транспортными средствами считаются автомобили, двигатель, кузов и шасси которых находятся в первоначальном состоянии либо восстановлены до исходного состояния, а заводская дата выпуска превышает 40 лет.

Кроме того, импорт в Азербайджан произведений искусства, коллекционных и антикварных предметов также освобождается от налога на добавленную стоимость (НДС).

Согласно проекту, освобождение будет применяться на основании подтверждающего документа органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти. Перечень произведений искусства, коллекционных и антикварных предметов будет установлен по кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности соответствующим органом.

Освобождение от НДС, акциза и таможенной пошлины позволит снизить расходы импортеров редких автомобилей.

Животноводство в Азербайджане на грани вымирания
Животноводство в Азербайджане на грани вымирания мнение экономиста
12:10 1181
Международная мафия похитила в Азербайджане двух граждан Индии…
Международная мафия похитила в Азербайджане двух граждан Индии… Их пытали в прямом эфире; все еще актуально
01:58 6613
И Шойгу заговорил об Армении
И Шойгу заговорил об Армении
13:11 56
Украина благодарит Азербайджан
Украина благодарит Азербайджан фото
12:25 711
Сделка Трампа с Путиным сорвана?
Сделка Трампа с Путиным сорвана? главная тема
03:28 7599
аМораль Мехтиева
аМораль Мехтиева А мораль?
12 февраля 2026, 20:27 9059
Тысячи солдат КНДР погибли или ранены в Украине
Тысячи солдат КНДР погибли или ранены в Украине
12:07 821
Аресты чиновников в Кыргызстане
Аресты чиновников в Кыргызстане обновлено 11:44
11:44 2182
Протесты в Иране: арестованных реформаторов отпустили
Протесты в Иране: арестованных реформаторов отпустили
11:29 900
Азербайджанцы пересекли границу с Арменией
Азербайджанцы пересекли границу с Арменией видео
11:12 2726
Компания из Саудовской Аравии решила выкупить все зарубежные активы «Лукойла»
Компания из Саудовской Аравии решила выкупить все зарубежные активы «Лукойла»
10:45 1109

