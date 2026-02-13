Государство порадовало азербайджанских коллекционеров

Импорт раритетных автотранспортных средств в Азербайджан освобожден от НДС, акциза и таможенной пошлины.

Соответствующие изменения в Налоговый кодекс были рассмотрены на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса и приняты в третьем чтении.

Согласно документу, на основании подтверждающего документа органа (структуры), определенного соответствующим органом исполнительной власти, ввоз одного раритетного транспортного средства в течение календарного года освобождается от НДС.

В настоящее время раритетными (редкими) транспортными средствами считаются автомобили, двигатель, кузов и шасси которых находятся в первоначальном состоянии либо восстановлены до исходного состояния, а заводская дата выпуска превышает 40 лет.

Кроме того, импорт в Азербайджан произведений искусства, коллекционных и антикварных предметов также освобождается от налога на добавленную стоимость (НДС).

Согласно проекту, освобождение будет применяться на основании подтверждающего документа органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти. Перечень произведений искусства, коллекционных и антикварных предметов будет установлен по кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности соответствующим органом.

Освобождение от НДС, акциза и таможенной пошлины позволит снизить расходы импортеров редких автомобилей.