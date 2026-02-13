Медицинская акция для маленьких жителей Агдере

Согласно сообщению министерства, медицинская акция была направлена на сохранение здоровья населения, особенно семей и детей, возвращающихся в освобожденные территории, и обеспечение их доступа к качественным медицинским услугам. В выездных осмотрах участвовали высококвалифицированные врачи института — педиатры, неврологи, кардиологи, эндокринологи, офтальмологи, оториноларингологи и другие специалисты.

Азербайджанский научно-исследовательский институт педиатрии имени К.Я. Фараджевой Министерства здравоохранения в рамках Государственной программы «Великое возвращение» провел комплексные выездные медицинские осмотры для детей, проживающих в Агдере.

«Во время обследований оценивалось общее состояние здоровья детей, проводились профилактические осмотры, необходимые лабораторные и инструментальные исследования. Родителям предоставлялись подробные медицинские консультации по выявленным заболеваниям и проблемам со здоровьем, а при необходимости детей направляли на лечение и наблюдение в специализированные медицинские учреждения», — рассказали в Минздраве.

В рамках акции также проводились разъяснительные беседы с родителями о здоровом развитии детей, правильном питании, вакцинации, профилактике сезонных заболеваний и ведении здорового образа жизни.