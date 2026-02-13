Медицинская акция для маленьких жителей Агдере

Азербайджанский научно-исследовательский институт педиатрии имени К.Я. Фараджевой Министерства здравоохранения в рамках Государственной программы «Великое возвращение» провел комплексные выездные медицинские осмотры для детей, проживающих в Агдере.
Согласно сообщению министерства, медицинская акция была направлена на сохранение здоровья населения, особенно семей и детей, возвращающихся в освобожденные территории, и обеспечение их доступа к качественным медицинским услугам. В выездных осмотрах участвовали высококвалифицированные врачи института — педиатры, неврологи, кардиологи, эндокринологи, офтальмологи, оториноларингологи и другие специалисты.
«Во время обследований оценивалось общее состояние здоровья детей, проводились профилактические осмотры, необходимые лабораторные и инструментальные исследования. Родителям предоставлялись подробные медицинские консультации по выявленным заболеваниям и проблемам со здоровьем, а при необходимости детей направляли на лечение и наблюдение в специализированные медицинские учреждения», — рассказали в Минздраве.
В рамках акции также проводились разъяснительные беседы с родителями о здоровом развитии детей, правильном питании, вакцинации, профилактике сезонных заболеваний и ведении здорового образа жизни.
Высококвалифицированный медицинский персонал Института педиатрии провел комплексные обследования около 100 детей. У детей оценивалось общее клиническое состояние, антропометрические показатели, зрение, слух, проводилось эхокардиографическое исследование сердца, УЗИ органов брюшной полости, оценка неврологического статуса.
В рамках Государственной программы «Великое возвращение» на освобожденных территориях организуются медицинские услуги и укрепляется медицинское обеспечение населения. Организованные Институтом педиатрии выездные медицинские осмотры являются частью этих мероприятий и вносят значительный вклад в сохранение здоровья детей, проживающих в регионе. Министерство здравоохранения планирует и в дальнейшем проводить профилактические и лечебные медицинские акции для детей и других групп населения в освобожденных и вновь заселенных территориях.