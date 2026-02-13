USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Медицинская акция для маленьких жителей Агдере

12:53 115

Азербайджанский научно-исследовательский институт педиатрии имени К.Я. Фараджевой Министерства здравоохранения в рамках Государственной программы «Великое возвращение» провел комплексные выездные медицинские осмотры для детей, проживающих в Агдере.

Согласно сообщению министерства, медицинская акция была направлена на сохранение здоровья населения, особенно семей и детей, возвращающихся в освобожденные территории, и обеспечение их доступа к качественным медицинским услугам. В выездных осмотрах участвовали высококвалифицированные врачи института — педиатры, неврологи, кардиологи, эндокринологи, офтальмологи, оториноларингологи и другие специалисты.

«Во время обследований оценивалось общее состояние здоровья детей, проводились профилактические осмотры, необходимые лабораторные и инструментальные исследования. Родителям предоставлялись подробные медицинские консультации по выявленным заболеваниям и проблемам со здоровьем, а при необходимости детей направляли на лечение и наблюдение в специализированные медицинские учреждения», — рассказали в Минздраве.

В рамках акции также проводились разъяснительные беседы с родителями о здоровом развитии детей, правильном питании, вакцинации, профилактике сезонных заболеваний и ведении здорового образа жизни.

Высококвалифицированный медицинский персонал Института педиатрии провел комплексные обследования около 100 детей. У детей оценивалось общее клиническое состояние, антропометрические показатели, зрение, слух, проводилось эхокардиографическое исследование сердца, УЗИ органов брюшной полости, оценка неврологического статуса.

В рамках Государственной программы «Великое возвращение» на освобожденных территориях организуются медицинские услуги и укрепляется медицинское обеспечение населения. Организованные Институтом педиатрии выездные медицинские осмотры являются частью этих мероприятий и вносят значительный вклад в сохранение здоровья детей, проживающих в регионе. Министерство здравоохранения планирует и в дальнейшем проводить профилактические и лечебные медицинские акции для детей и других групп населения в освобожденных и вновь заселенных территориях.

Животноводство в Азербайджане на грани вымирания
Животноводство в Азербайджане на грани вымирания мнение экономиста
12:10 1183
Международная мафия похитила в Азербайджане двух граждан Индии…
Международная мафия похитила в Азербайджане двух граждан Индии… Их пытали в прямом эфире; все еще актуально
01:58 6615
И Шойгу заговорил об Армении
И Шойгу заговорил об Армении
13:11 57
Украина благодарит Азербайджан
Украина благодарит Азербайджан фото
12:25 712
Сделка Трампа с Путиным сорвана?
Сделка Трампа с Путиным сорвана? главная тема
03:28 7600
аМораль Мехтиева
аМораль Мехтиева А мораль?
12 февраля 2026, 20:27 9060
Тысячи солдат КНДР погибли или ранены в Украине
Тысячи солдат КНДР погибли или ранены в Украине
12:07 821
Аресты чиновников в Кыргызстане
Аресты чиновников в Кыргызстане обновлено 11:44
11:44 2182
Протесты в Иране: арестованных реформаторов отпустили
Протесты в Иране: арестованных реформаторов отпустили
11:29 900
Азербайджанцы пересекли границу с Арменией
Азербайджанцы пересекли границу с Арменией видео
11:12 2727
Компания из Саудовской Аравии решила выкупить все зарубежные активы «Лукойла»
Компания из Саудовской Аравии решила выкупить все зарубежные активы «Лукойла»
10:45 1110

ЭТО ВАЖНО

Животноводство в Азербайджане на грани вымирания
Животноводство в Азербайджане на грани вымирания мнение экономиста
12:10 1183
Международная мафия похитила в Азербайджане двух граждан Индии…
Международная мафия похитила в Азербайджане двух граждан Индии… Их пытали в прямом эфире; все еще актуально
01:58 6615
И Шойгу заговорил об Армении
И Шойгу заговорил об Армении
13:11 57
Украина благодарит Азербайджан
Украина благодарит Азербайджан фото
12:25 712
Сделка Трампа с Путиным сорвана?
Сделка Трампа с Путиным сорвана? главная тема
03:28 7600
аМораль Мехтиева
аМораль Мехтиева А мораль?
12 февраля 2026, 20:27 9060
Тысячи солдат КНДР погибли или ранены в Украине
Тысячи солдат КНДР погибли или ранены в Украине
12:07 821
Аресты чиновников в Кыргызстане
Аресты чиновников в Кыргызстане обновлено 11:44
11:44 2182
Протесты в Иране: арестованных реформаторов отпустили
Протесты в Иране: арестованных реформаторов отпустили
11:29 900
Азербайджанцы пересекли границу с Арменией
Азербайджанцы пересекли границу с Арменией видео
11:12 2727
Компания из Саудовской Аравии решила выкупить все зарубежные активы «Лукойла»
Компания из Саудовской Аравии решила выкупить все зарубежные активы «Лукойла»
10:45 1110
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться