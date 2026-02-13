USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Минимальную зарплату будут обновлять ежегодно

12:56 208

Милли Меджлис принял в окончательном чтении поправки в Трудовой кодекс, предусматривающие пересмотр минимального размера оплаты труда в Азербайджане не реже одного раза в год.

Предлагаемые изменения были обсуждены на сегодняшнем пленарном заседании весенней сессии парламента.

Согласно поправкам, минимальная заработная плата будет пересматриваться не реже одного раза в год органом, определенным соответствующим органом исполнительной власти.

Отмечается, что регулирование минимальной заработной платы, обеспечивающей минимальный уровень жизни работников и являющейся важным инструментом социальной политики, находится в центре внимания многих международных организаций, в частности Международной организации труда.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Животноводство в Азербайджане на грани вымирания
Животноводство в Азербайджане на грани вымирания мнение экономиста
12:10 1185
Международная мафия похитила в Азербайджане двух граждан Индии…
Международная мафия похитила в Азербайджане двух граждан Индии… Их пытали в прямом эфире; все еще актуально
01:58 6616
И Шойгу заговорил об Армении
И Шойгу заговорил об Армении
13:11 63
Украина благодарит Азербайджан
Украина благодарит Азербайджан фото
12:25 712
Сделка Трампа с Путиным сорвана?
Сделка Трампа с Путиным сорвана? главная тема
03:28 7601
аМораль Мехтиева
аМораль Мехтиева А мораль?
12 февраля 2026, 20:27 9060
Тысячи солдат КНДР погибли или ранены в Украине
Тысячи солдат КНДР погибли или ранены в Украине
12:07 822
Аресты чиновников в Кыргызстане
Аресты чиновников в Кыргызстане обновлено 11:44
11:44 2183
Протесты в Иране: арестованных реформаторов отпустили
Протесты в Иране: арестованных реформаторов отпустили
11:29 900
Азербайджанцы пересекли границу с Арменией
Азербайджанцы пересекли границу с Арменией видео
11:12 2730
Компания из Саудовской Аравии решила выкупить все зарубежные активы «Лукойла»
Компания из Саудовской Аравии решила выкупить все зарубежные активы «Лукойла»
10:45 1111

