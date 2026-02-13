Минимальную зарплату будут обновлять ежегодно

Милли Меджлис принял в окончательном чтении поправки в Трудовой кодекс, предусматривающие пересмотр минимального размера оплаты труда в Азербайджане не реже одного раза в год.
Предлагаемые изменения были обсуждены на сегодняшнем пленарном заседании весенней сессии парламента.
Согласно поправкам, минимальная заработная плата будет пересматриваться не реже одного раза в год органом, определенным соответствующим органом исполнительной власти.
Отмечается, что регулирование минимальной заработной платы, обеспечивающей минимальный уровень жизни работников и являющейся важным инструментом социальной политики, находится в центре внимания многих международных организаций, в частности Международной организации труда.
После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.