Новые переговоры по Украине: гарантий безопасности не будет, пока…

Следующая трехсторонняя встреча России, США и Украины по вопросу урегулирования конфликта может состояться на следующей неделе, возможно, в Майами или Абу-Даби. Об этом 13 февраля сообщает газета Politico со ссылкой на источник, знакомый с дипломатическими переговорами.

По словам источника, американские чиновники считают, что на этой встрече могут быть сделаны значимые шаги в решении текущей ситуации.

Краеугольным камнем проблемы, которую пока никак не удается решить, для сторон остается территориальный вопрос, добавил неназванный дипломат.

Суть тупика в том, что США не хотят заключать соглашение о гарантиях безопасности до тех пор, пока Киев и Москва не достигнут общего соглашения о прекращении войны. А поскольку Россия твердо настаивает на своих требованиях по выводу ВСУ из Донбасса, на что не согласен Киев, мирный процесс застопорился.

«Он (президент США Дональд Трамп - ред.) хочет уладить и закрепить множество вопросов, прежде чем подписывать соглашение. Он не хочет его просто подписать, и если это помешает дальнейшим мирным переговорам, то какой в этом смысл?» - сказал американский чиновник о гарантиях безопасности.

В то же время Трамп, по его словам, не пытается использовать это соглашение в качестве рычага давления на Зеленского. «Обе стороны довольно сильно укрепились в своих позициях, но, думаю, все чувствуют, что есть путь вперед», - добавил он.

Издание пишет, что на прошлой неделе стороны достигли широкого соглашения о том, как определить прекращение огня и как может выглядеть демилитаризованная зона, если лидеры решат прекратить боевые действия. Но основные спорные моменты — территории и присутствие западных войск — остаются нерешенными.