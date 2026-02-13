USD 1.7000
Депутат Гасангулиев резко раскритиковал новый закон: Придут американцы, а мы у них все конфискуем?

14:29 2613

Депутат Милли Меджлиса Гудрет Гасангулиев выступил на сегодняшнем пленарном заседании парламента и поделился своими мыслями во время обсуждения в первом чтении законопроекта о внесении изменений в закон «Об инвестиционной деятельности» о том, что изменения создадут серьезные проблемы для вложения инвестиций в страну.

Уважаемый Азер Амирасланов (инициатор поправки в закон, депутат Милли Меджлиса) на протяжении всего своего выступления старался обосновать, что это на самом деле защищает собственность, что здесь имеется международный опыт и т. д. Во-первых, мы можем использовать международный опыт только тогда, когда он не противоречит нашей Конституции. В 4-й части 29-й статьи Конституции Азербайджанской Республики отмечается, что собственность может быть отчуждена только для государственных нужд. Как раз сейчас, незадолго до этого, мы внесли изменения и в Гражданский кодекс, и в закон «Об изъятии земель для государственных нужд» и сказали, что для государственных нужд, в том числе в целях расширения аэропортов, земли могут быть изъяты.

Кроме того, согласно 13-й статье Конституции, собственность не может быть использована против интересов государства. То есть в таком случае, конечно, соответствующие государственные органы должны принимать меры. Вот сейчас мы готовимся построить базу данных в Азербайджане совместно с США. Американцы привезут к нам современные технологии. Инвестиции были вложены, новые технологии появятся, а через некоторое время мы, к примеру, скажем: знаете, здесь собирается информация, и эту информацию могут захватить Соединенные Штаты Америки, поэтому для государственной безопасности мы это изымаем, возьми свои деньги и уходи.

Я помню, в 1992–1993 годах, когда я работал в органах прокуратуры, прокуратурой города Баку тогда было возбуждено уголовное дело. На многих автозаправочных станциях в городе Баку топливо не продавалось населению при его наличии с целью создания массового недовольства. Тогда получается, что все автозаправочные станции, хлебозаводы, мельницы, телекоммуникации, транспортные услуги — все это сферы, имеющие стратегическое значение.

Допустим, хлебозаводы прекратили печь хлеб или супермаркеты прекратили продажу. Получается, мы любому субъекту бизнеса — будь то гражданин, иностранный инвестор или азербайджанский инвестор, неважно — можем сказать: знаете, ваша деятельность может нанести ущерб интересам государства и народа, поэтому мы забираем это из ваших рук. Кто в таком случае будет вкладывать инвестиции в Азербайджан? Еще раз говорю, что Конституция Азербайджанской Республики также не позволяет этого. Мы отметили, какие случаи являются государственными нуждами. Кроме того, как отметил уважаемый Азер Амирасланов, есть вопросы, связанные с реквизицией. То есть определяются и дополнительные случаи помимо этого.

Причем Азер муаллим не привел ни одного примера. К примеру, я говорю, в каких случаях может быть допущено применение этого закона? Потому что, как я сказал, таким случаям нет числа. Это серьезная угроза неприкосновенности собственности. Любой иностранный инвестор поймет, что его имущество, вложенную им инвестицию можно отобрать у него в любое время. В том числе и граждане Азербайджанской Республики. И так в последние годы мы видим, что вложение инвестиций в экономику страны сокращается, соотношение между средствами, входящими в страну и выходящими из нее, складывается не в нашу пользу, то есть существует дисбаланс. Мы должны учитывать и это.

Принимая этот закон, мы становимся еще более закрытыми. В целях безопасности мы уже сколько лет держим границы закрытыми. Теперь же внесение поправки в этот закон в такой форме в целях безопасности, считаю, на самом деле направлено не на защиту интересов и безопасности государства, а против безопасности государства. Потому что безопасность государства может быть обеспечена тогда, когда у государства сильная экономика. Мы же этим создаем серьезное препятствие для построения сильной экономики.

Поэтому прошу, чтобы на следующее заседание были приглашены представители исполнительной власти, выступившие с этой законодательной инициативой. Пусть они придут и дадут нам более подробную информацию о том, например, какие сферы они могут приватизировать», - возмутился депутат.

*** 14:09 

Милли Меджлис одобрил в первом чтении законопроект о расширении оснований для изъятия инвестиций государством.

Соответствующие поправки в закон «Об инвестиционной деятельности» были рассмотрены на сегодняшнем заседании парламента.

В настоящее время инвестиции могут быть изъяты государством в двух случаях: для государственных нужд и в порядке реквизиции - при стихийных бедствиях, техногенных авариях, эпидемиях и других чрезвычайных ситуациях. В обоих случаях инвестору выплачивается компенсация в соответствии с действующим законодательством.

Поправки предусматривают дополнительное основание для изъятия инвестиций - в исключительных случаях, когда стратегически значимые инвестиции наносят ущерб интересам азербайджанского народа либо противоречат национальным интересам страны.

Изъятие таких инвестиций будет осуществляться на общих основаниях с выплатой компенсации инвесторам и исключительно в рамках законодательства Азербайджана.

Законопроект направлен на защиту национальных интересов и формирование правовой базы для реагирования на потенциальные риски в стратегически важных инвестиционных сферах.

Кроме того, Милли Меджлис в первом чтении принял законопроект о расширении перечня оснований для изъятия земель для государственных нужд.

Согласно проекту, к основаниям для изъятия земель добавляется расширение территорий морских и воздушных портов (аэропортов), аэродромов, а также строительство новых объектов данного типа.

Принятие изменений позволит обеспечить более гибкий механизм изъятия земельных участков при строительстве и расширении аэропортов, а также оперативное разрешение возникающих споров.

