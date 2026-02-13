США держат «ядерный зонтик» над Европой

США продолжают предоставлять своим европейским союзникам гарантии ядерного сдерживания, несмотря на призывы к Европе активнее брать на себя ответственность за собственную безопасность, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в понедельник подчеркнул, что Соединенные Штаты планируют в будущем оставить Европе только ядерный «зонтик», тогда как ответственность за обычную оборону континента должны взять на себя сами европейские страны. Он при этом сравнил союзников по альянсу с детьми, которые больше не должны зависеть от родителя – США.
«Представитель министерства войны в Вашингтоне заявил, что США продолжают распространять свое ядерное сдерживание на своих союзников», – пишет агентство.
По данным Bloomberg, вопросы ядерного вооружения не относятся к числу тех, которые европейским союзникам предлагается решать самостоятельно. Источники агентства отмечают, что президент США Дональд Трамп публично не обсуждал тему «ядерного зонтика», а в частных контактах эта тема также не поднималась.
Европейские страны впервые со времен холодной войны ведут тайные переговоры о создании собственной ядерной оборонительной системы, при этом о них не осведомлены даже министры, а обсуждения проходят на уровне военных. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным собеседника агентства, страны ЕС перестали рассматривать США как надежного военного союзника, однако продолжают зависеть от пакта НАТО о взаимной обороне и «ядерного зонтика» Соединенных Штатов. В настоящее время атомное оружие имеется только у Великобритании и Франции. По информации собеседников, в этом месяце президент Франции Эммануэль Макрон предложит остальной Европе механизмы ядерного сдерживания.
«Это очень сложный вопрос, потому что французский ядерный потенциал сдерживания не является настоящим ядерным зонтиком, как то, что предлагает нам НАТО. Если говорить о ядерном оружии, то речь идет о больших затратах», – заявил Bloomberg премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. Арсенал Британии тесно связан с США – ее ракеты производит американская компания Lockheed Martin Corp.
По данным Bloomberg, совместный арсенал Франции и Великобритании насчитывает около 400 развернутых боеголовок, тогда как у США – 1670, у России – 1674. Ежегодные расходы Британии и Франции на поддержание ядерного вооружения составляют около $12 млрд.
В марте прошлого года Макрон в телеобращении анонсировал «стратегические дебаты» о возможности защиты союзников Франции с помощью ее ядерного арсенала.