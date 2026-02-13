США держат «ядерный зонтик» над Европой

США продолжают предоставлять своим европейским союзникам гарантии ядерного сдерживания, несмотря на призывы к Европе активнее брать на себя ответственность за собственную безопасность, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в понедельник подчеркнул, что Соединенные Штаты планируют в будущем оставить Европе только ядерный «зонтик», тогда как ответственность за обычную оборону континента должны взять на себя сами европейские страны. Он при этом сравнил союзников по альянсу с детьми, которые больше не должны зависеть от родителя – США.

«Представитель министерства войны в Вашингтоне заявил, что США продолжают распространять свое ядерное сдерживание на своих союзников», – пишет агентство.

По данным Bloomberg, вопросы ядерного вооружения не относятся к числу тех, которые европейским союзникам предлагается решать самостоятельно. Источники агентства отмечают, что президент США Дональд Трамп публично не обсуждал тему «ядерного зонтика», а в частных контактах эта тема также не поднималась.