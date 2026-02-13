И снова Мединский

Следующий раунд переговоров по Украине пройдет в Женеве 17-18 февраля, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Российскую делегацию на переговорах по Украине в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский, сообщил Песков.
Мединский возглавлял российскую делегацию на двусторонних переговорах России и Украины в Стамбуле весной прошлого года.
На трехсторонних переговорах в Абу-Даби с участием делегаций США, Украины и России главой российской делегации был глава ГРУ Игорь Костюков.
Новый раунд переговоров также состоится в трехстороннем формате, сообщил Песков.
* * * 14:23
Новый раунд переговоров России и Украины пройдет на следующей неделе, сказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу.
«Есть договоренность, что он действительно состоится на следующей неделе. По месту и точным датам мы вас сориентируем», - сказал Песков.
О проведении нового раунда переговоров на следующей неделе ранее сообщали источники Politico. По сведениям издания, встреча может состояться в Абу-Даби или Майами. На ней, по мнению неназванных американских чиновников, «можно будет добиться какого-то прогресса».
Накануне МИД РФ заявил, что сроки и место следующей встречи по Украине не будут объявлять до согласования сторонами.
Предыдущий раунд переговоров по российско-украинской войне прошел в Абу-Даби 4-5 февраля.