И снова Мединский

На трехсторонних переговорах в Абу-Даби с участием делегаций США, Украины и России главой российской делегации был глава ГРУ Игорь Костюков.

Мединский возглавлял российскую делегацию на двусторонних переговорах России и Украины в Стамбуле весной прошлого года.

Российскую делегацию на переговорах по Украине в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский, сообщил Песков.

Новый раунд переговоров России и Украины пройдет ⁠на ‌следующей неделе, ‌сказал журналистам пресс-секретарь Кремля ‌Дмитрий Песков в ‌пятницу.

«Есть договоренность, что он действительно ‌состоится на следующей неделе. По месту и точным датам мы ⁠вас сориентируем», - сказал ‌Песков.

О проведении нового раунда переговоров на следующей неделе ранее сообщали источники Politico. По сведениям издания, встреча может состояться в Абу-Даби или Майами. На ней, по мнению неназванных американских чиновников, «можно будет добиться какого-то прогресса».

Накануне МИД РФ заявил, что сроки и место следующей встречи по Украине не будут объявлять до согласования сторонами.

Предыдущий раунд переговоров по российско-украинской войне прошел в Абу-Даби 4-5 февраля.