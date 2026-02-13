USD 1.7000
И снова Мединский

обновлено 15:34
15:34 1366

Следующий раунд переговоров по Украине пройдет в Женеве 17-18 февраля, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Российскую делегацию на переговорах по Украине в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский, сообщил Песков.

Мединский возглавлял российскую делегацию на двусторонних переговорах России и Украины в Стамбуле весной прошлого года.

На трехсторонних переговорах в Абу-Даби с участием делегаций США, Украины и России главой российской делегации был глава ГРУ Игорь Костюков.

Новый раунд переговоров также состоится в трехстороннем формате, сообщил Песков.

* * * 14:23

Новый раунд переговоров России и Украины пройдет ⁠на ‌следующей неделе, ‌сказал журналистам пресс-секретарь Кремля ‌Дмитрий Песков в ‌пятницу.

«Есть договоренность, что он действительно ‌состоится на следующей неделе. По месту и точным датам мы ⁠вас сориентируем», - сказал ‌Песков.

О проведении нового раунда переговоров на следующей неделе ранее сообщали источники Politico. По сведениям издания, встреча может состояться в Абу-Даби или Майами. На ней, по мнению неназванных американских чиновников, «можно будет добиться какого-то прогресса».

Накануне МИД РФ заявил, что сроки и место следующей встречи по Украине не будут объявлять до согласования сторонами.

Предыдущий раунд переговоров по российско-украинской войне прошел в Абу-Даби 4-5 февраля.

Алиевы в Германии
Алиевы в Германии фото; добавлено видео
15:12 1419
Ата Абдуллаев вышел на свободу
Ата Абдуллаев вышел на свободу
16:13 236
Армения не хочет, чтобы европейцы уходили с границы с Азербайджаном
Армения не хочет, чтобы европейцы уходили с границы с Азербайджаном
15:51 518
Азербайджанская винтовка заинтересовала НАТО
Азербайджанская винтовка заинтересовала НАТО
15:15 1332
Животноводство в Азербайджане на грани вымирания
Животноводство в Азербайджане на грани вымирания мнение экономиста; все еще актуально
12:10 2662
Сделка Трампа с Путиным сорвана?
Сделка Трампа с Путиным сорвана? главная тема
03:28 8318
«Почему государство должно снижать расходы состоятельных лиц?»
«Почему государство должно снижать расходы состоятельных лиц?» экономист о новом законе; обновлено 15:11
15:11 1936
Продлили арест экс-главе Гаха
Продлили арест экс-главе Гаха
14:59 510
Хаос в российской связи: Украина перешла в контратаку
Хаос в российской связи: Украина перешла в контратаку
14:51 1696
Календарь Лиги наций: Азербайджан начнет в Литве, а закончит в Лихтенштейне
Календарь Лиги наций: Азербайджан начнет в Литве, а закончит в Лихтенштейне
14:34 712
Путин возвращает флаг. Очень опасная игра!
Путин возвращает флаг. Очень опасная игра! наша аналитика
13:25 4690

