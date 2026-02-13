Календарь Лиги наций: Азербайджан начнет в Литве, а закончит в Лихтенштейне

Объявлен календарь матчей сборной Азербайджана по футболу в Лиге наций.

Напомним, наша национальная команда попала в группу «D2» вместе с Литвой и Лихтенштейном.

Первый матч подопечные Айхана Аббасова проведут 27 сентября в Литве. Матч начнется в 17:00 по бакинскому времени.

1 октября в 20:00 Азербайджан примет Лихтенштейн, а 4 октября в 17:00 - Литву.