аМораль Мехтиева
Новость дня
Календарь Лиги наций: Азербайджан начнет в Литве, а закончит в Лихтенштейне

Отдел спорта
14:34

Объявлен календарь матчей сборной Азербайджана по футболу в Лиге наций.

Напомним, наша национальная команда попала в группу «D2» вместе с Литвой и Лихтенштейном.

Первый матч подопечные Айхана Аббасова проведут 27 сентября в Литве. Матч начнется в 17:00 по бакинскому времени.

1 октября в 20:00 Азербайджан примет Лихтенштейн, а 4 октября в 17:00 - Литву.

Групповой этап для нашей сборной завершится 13 ноября матчем в Лихтенштейне. Матч начнется в 23:45 по бакинскому времени.

Напомним, победители групп в лиге «D» получат право в следующем цикле играть в лиге «С». Команды, занявшие 2-е места, примут участие в стыковых матчах. Соперниками будут сборные, ставшие последними в лиге «С».

Алиевы в Германии
Алиевы в Германии фото; добавлено видео
15:12 1420
Ата Абдуллаев вышел на свободу
Ата Абдуллаев вышел на свободу
16:13 238
Армения не хочет, чтобы европейцы уходили с границы с Азербайджаном
Армения не хочет, чтобы европейцы уходили с границы с Азербайджаном
15:51 519
Азербайджанская винтовка заинтересовала НАТО
Азербайджанская винтовка заинтересовала НАТО
15:15 1335
Животноводство в Азербайджане на грани вымирания
Животноводство в Азербайджане на грани вымирания мнение экономиста; все еще актуально
12:10 2663
Сделка Трампа с Путиным сорвана?
Сделка Трампа с Путиным сорвана? главная тема
03:28 8318
«Почему государство должно снижать расходы состоятельных лиц?»
«Почему государство должно снижать расходы состоятельных лиц?» экономист о новом законе; обновлено 15:11
15:11 1938
Продлили арест экс-главе Гаха
Продлили арест экс-главе Гаха
14:59 511
Хаос в российской связи: Украина перешла в контратаку
Хаос в российской связи: Украина перешла в контратаку
14:51 1697
