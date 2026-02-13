Календарь Лиги наций: Азербайджан начнет в Литве, а закончит в Лихтенштейне

Объявлен календарь матчей сборной Азербайджана по футболу в Лиге наций.
Напомним, наша национальная команда попала в группу «D2» вместе с Литвой и Лихтенштейном.
Первый матч подопечные Айхана Аббасова проведут 27 сентября в Литве. Матч начнется в 17:00 по бакинскому времени.
1 октября в 20:00 Азербайджан примет Лихтенштейн, а 4 октября в 17:00 - Литву.
Групповой этап для нашей сборной завершится 13 ноября матчем в Лихтенштейне. Матч начнется в 23:45 по бакинскому времени.
Напомним, победители групп в лиге «D» получат право в следующем цикле играть в лиге «С». Команды, занявшие 2-е места, примут участие в стыковых матчах. Соперниками будут сборные, ставшие последними в лиге «С».