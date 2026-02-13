Хаос в российской связи: Украина перешла в контратаку

Украинские войска проводят локальные контратаки на границе Днепропетровской и Запорожской областей, используя перебои со связью у российских сил — блокировку Starlink и мессенджера Telegram. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

«Украинские войска проводят локальные и оппортунистические контратаки в районе административной границы Днепропетровской и Запорожской областей, вероятно, используя перебои в работе терминалов Starlink и мессенджера Telegram», – отмечают аналитики ISW.

Кадры с точной привязкой к местности, опубликованные 12 февраля, фиксируют российские удары по украинским позициям к востоку от реки Хайчур – в частности, к востоку и югу от Доброполья и к северу от Варваровки (северо-запад от Гуляйполя).

В ISW подчеркивают, что это свидетельствует о том, что украинские подразделения удерживали эти позиции и сейчас проводят ограниченные контратаки, стремясь восстановить связь между отдельными опорными пунктами на линии фронта. Аналитики предполагают, что российские войска могли обходить отдельные украинские позиции во время проникновений, создавая иллюзию более широких территориальных достижений. Сообщения о локальных украинских контратаках американский институт фиксирует с 9 февраля.

Российские «военкоры» первоначально описывали эти действия как «украинское контрнаступление», однако украинские источники и часть российских военных блогеров уточнили, что контратаки ограничены по масштабу и охвату. «Между тем российские «военкоры» продолжают утверждать, что украинские войска проводят контратаки к северу и северо-западу от Гуляйполя, но отмечают, что ситуация на местах непонятна из-за ухудшения связи российских подразделений на передовой», – говорится в отчете.

По оценке ISW, действия украинских сил напрямую связаны с проблемами в системе управления и связи российских войск. Высокопоставленный чиновник НАТО 11 февраля сообщил российской службе Би-би-си, что часть успехов Украины на востоке Запорожской области связана с ограничением использования россиянами терминалов Starlink в начале февраля 2026 года.

Кроме того, российские военные блогеры жалуются на осложнения связи из-за ограничения доступа к Telegram с 9 февраля. По их словам, одновременные проблемы со Starlink и мессенджером существенно повлияли на координацию российских подразделений на передовой.

В ISW считают, что украинские силы пытаются использовать эти сбои в системе российского управления и связи для улучшения тактического положения на участке фронта.