Жестокие убийства женщин из Узбекистана в Стамбуле

Еще одна узбекская женщина, проживавшая в одной квартире с убитой ранее в Стамбуле гражданкой Узбекистана Дурдоной Хокимовой, также была убита.

Согласно последним сообщениям, Дильшод Турдимуротов и Гофуржон Камалходаев также убили еще одну гражданку Узбекистана, 32-летнюю Сайёру Эргашалиеву, в той же квартире в Умрание, где была убита Хокимова. Установлено, что подозреваемые выбросили расчлененное тело Сайёры в мусорные баки в различных районах Стамбула.

Как сообщал ранее haqqin.az, расчлененное тело Хокимовой было найдено 24 января в мусорном баке в районе Шишли в Стамбуле. Установлено, что Дурдона Хокимова была убита своим бойфрендом, соотечественником Дильшодом Турдимуротовым, в арендованной квартире. Попытка скрыть убийство была предпринята с помощью другого гражданина Узбекистана, Гофуржона Камалходаева. После задержания Дильшода Турдимуротова и Гофуржона Камалходаева в аэропорту при попытке бегства в Грузию турецкие следователи обнаружили новые детали убийства.

Турецкая полиция начала поиски после того, как Сайёра, прибывшая в Турцию из Узбекистана 28 декабря, перестала выходить на связь со своей семьей. Расследование показало, что Сайёру в последний раз видели в том же доме, где остановилась Хокимова. Согласно записям с камер видеонаблюдения, Сайёра находилась в доме в Умрание 23 января, когда была убита Хокимова. Вскоре туда же вошли Дильшод Турдимуротов и Гофуржон Камалходаев. После этого на записях с камер видеонаблюдения видно, как подозреваемые несколько раз выходили из дома 24 января, держа в руках набитые черные мусорные пакеты.

Убийства узбекских женщин вызвали серию протестов в Стамбуле и Анкаре. Женские организации призвали правительственные структуры найти решение проблемы, заявив, что женщины-иммигрантки неохотно обращаются в полицейские участки из-за опасения депортации из страны.

Убийства Дурдоны и Сайёры также вызвали большой резонанс в Узбекистане. Ахрор Бурханов, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Узбекистана, заявил, что они сотрудничают с турецкими правоохранительными органами, судебно-медицинскими центрами и прокуратурой для идентификации останков убитых узбекских женщин. Пресс-секретарь МИД Узбекистана сказал, что в ведомстве «глубоко опечалены» этими убийствами и что его сотрудники находятся в контакте с семьей Хокимовой.