Продлили арест экс-главе Гаха

В Сабаильский районный суд поступило представление о продлении меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении бывшего главы Исполнительной власти Гахского района Мусы Шекилиева, задержанного в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности (СГБ) в ИВ Гахского района.

Как сообщает haqqin.az, в суде было рассмотрено представление, поданное на основании ходатайства следственного органа. Срок меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении Мусы Шекилиева, был продлен на 5 месяцев.

СГБ провела операцию в Исполнительной власти Гахского района в июне прошлого года. В результате операции был задержан глава исполнительной власти района Муса Шекилиев. Он обвиняется в совершении преступления по присвоению государственного имущества в особо крупном размере с использованием своего служебного положения.

21 июня в Сабаильском районном суде в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. 14 октября прошлого года срок содержания под стражей также был продлен на 4 месяца.

Согласно распоряжению, подписанному президентом Ильхамом Алиевым 21 июня, Шекилиев был освобожден от должности главы Исполнительной власти Гахского района.