Учителю 6,5 года за крупное мошенничество

Как сообщает haqqin.az, Расим Гасанов, работавший учителем физкультуры в школе №11 в Мингячевире, также занимался операциями с недвижимостью, куплей-продажей. Выяснилось, что с начала 2021 года учитель вымогал у пяти граждан более 200 тысяч манатов, пообещав продать земельные участки, зарегистрировать на их имя нежилые объекты и незаконно приватизировать их.

За совершенное преступное деяние Р.Гасанову было предъявлено обвинение по статье 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба) УК Азербайджана, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

Расим Гасанов заявил в своих показаниях, что частично выполнил обещанное потерпевшим. Позже он сказал, что намерен вернуть им деньги. «Я сообщил им – не надо исков, давайте решим этот вопрос, дайте мне время, я верну ваши деньги. Но после того как один человек пожаловался, на меня пожаловались и другие. Не могу сейчас оплатить ущерб. Если меня освободят под домашний арест, я смогу это сделать. Возьму деньги в долг у других и верну их», - утверждал обвиняемый.

Пострадавшие же заявили, что Гасанов лжет, и требовали вернуть им деньги.

Суд удовлетворил гражданский иск, поданный против Гасанова. Было решено удержать указанные в иске суммы от обвиняемого и выплатить их пострадавшим. Согласно вердикту суда, Расима Гасанова приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы.