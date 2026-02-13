Мюнхен 2026: прорывов по Украине не предвидится

Ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности проходит на фоне дипломатического тупика вокруг попыток остановить войну России против Украины, при этом европейские чиновники не ожидают конкретных прорывов, предсказывая лишь новые заявления солидарности. Об этом пишет Politico.

В отель Bayerischer Hof в Мюнхене прибудут президент Украины Владимир Зеленский, госсекретарь США Марко Рубио, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Впрочем, по словам нескольких европейских чиновников, конкретных результатов от встреч ожидать сложно.

По информации представителей властей стран Европы и США, Вашингтон дал понять Киеву, что не будут заключать отдельное соглашение о гарантиях безопасности до достижения общего прекращения российско-украинской войны. Один высокопоставленный чиновник США на условиях анонимности заявил, что американский президент Дональд Трамп «хочет многое закрепить и согласовать, прежде чем фактически подписать».

Главным препятствием остается территориальный вопрос: Россия настаивает на полном контроле над Донбассом, включая районы, которые она не захватила, тогда как Украина не готова уступать территории, остающиеся под ее контролем.

Между тем США, Украина и Россия планируют новую встречу на следующей неделе – вероятно, в Майами или Абу-Даби. Последний раунд переговоров в Абу-Даби завершился без прорыва. Стороны предварительно согласовали подходы к возможному прекращению огня и параметрам демилитаризованной зоны. Тем не менее вопросы границ и возможного размещения западных сил безопасности в Украине остаются нерешенными.

Глава МИД Латвии Байба Браже заявила, что пока не видит признаков серьезной готовности России к миру. «Россия пытается получить за столом переговоров то, чего не смогла достичь на поле боя», – сказала она изданию.

Зеленский в Мюнхене планирует призвать партнеров к усилению давления на Москву, в частности, через санкции и поддержку украинской ПВО. Он также намерен обсудить расширение совместного производства вооружения и новые пакеты помощи.

Украинский парламентарий Иванна Климпуш-Цинцадзе полагает, что Россию «нельзя уговорить к миру – ее можно только заставить».

Литовский депутат Гедримас Еглинскас отметил, что переговоры фактически зашли в тупик: Россия не соглашается на присутствие западных сил безопасности в Украине, а Киев не принимает требований Кремля по территориям. «Украине нужно упорно держаться, пока Россия не сломается. Легче сказать, чем сделать, особенно сейчас, во время экстремальных холодов, когда мы видим воздушные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины», – указал Еглинскас.