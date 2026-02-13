USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
аМораль Мехтиева
Новость дня
аМораль Мехтиева

Азербайджанская винтовка заинтересовала НАТО

Отдел информации
15:15 1354

USH Group формирует полноценную национальную линейку современных боевых винтовок при активном участии бойцов специальных подразделений Азербайджана.

Развитие стрелковой платформы TURAN стало последовательным и стратегически выстроенным процессом.

TURAN-1 — начало на родной земле

Первая винтовка линейки — TURAN-1 калибра 7.62×39 мм — была впервые представлена на международной выставке ADEX 2024 в Азербайджане.

Именно там платформа была продемонстрирована профессиональному сообществу, представителям силовых структур и международным делегациям. TURAN-1 стала символом перехода к собственным современным штурмовым решениям, разработанным с учетом опыта реальных боевых подразделений.

TURAN-2 — выход в стандарты НАТО

Следующим этапом стала разработка винтовки калибра 5.56×45 NATO, впервые представленной в этом году на международной выставке в Стамбуле.

Эта модель ориентирована на стандарты стран альянса и международные контракты, расширяя экспортный потенциал платформы.

TURAN-3 калибра .308 (7.62×51 NATO) - это автоматическая винтовка, выполняющая функции marksman rifle.

Кульминацией развития платформы стала новинка 2026 года — TURAN-3 калибра .308 (7.62×51 NATO), представленная на международной выставке WORLD DEFENSE SHOW 2026 в Саудовской Аравии, которая проходит в настоящее время. Автомат в данном калибре является одним из считанных в мире и создан для самых требовательных подразделений.

Новая модель вызвала повышенный интерес со стороны международных партнеров и делегаций, поскольку относится к классу вооружения, которым оснащаются лишь элитные подразделения специального назначения ряда стран НАТО.

TURAN-3 совмещает в себе:

- возможности штурмовой винтовки,

- точность и стабильность marksman rifle,

- дальность эффективного поражения за пределами зоны действия популярных промежуточных калибров,

- надежность при интенсивной эксплуатации.

- наличие современной оптической системы.

Критические преимущества TURAN-3

1. Энергетика калибра 308

Обеспечивает уверенное поражение целей на дистанциях, превышающих возможности стандартных штурмовых калибров.

2. Точность для приоритетных задач

Совместимость с современными прицельными комплексами и высокая кучность стрельбы позволяют выполнять функции точечного поражения.

3. Эргономика, разработанная при участии бойцов спецподразделений.

Балансировка, удобство длительного ношения, работа в динамичных сценариях — конструкция создавалась с учетом реального боевого опыта.

4. Амбидекстрийность — стандарт USH Group

Традиционная для платформы функциональность для правшей и левшей: возможность быстрого перевода оружия под рабочую руку без сложных манипуляций.

Стратегическое значение линейки

Сегодня платформа TURAN охватывает три ключевых калибра:

- 7.62×39

- 5.56×45 NATO

- 7.62×51 NATO

Это формирует полноценную модульную систему, способную закрывать широкий спектр задач — от классического штурмового применения до работы на увеличенных дистанциях. USH Group также активно работает над созданием ряда новых систем, для покрытия всего спектра нужд современного стрелкового вооружения.

От ADEX 2024 в Баку до WORLD DEFENSE SHOW 2026 в Саудовской Аравии — платформа TURAN демонстрирует последовательный рост и выход на международный уровень.

Алиевы в Германии
Алиевы в Германии фото; добавлено видео
15:12 1436
Ата Абдуллаев вышел на свободу
Ата Абдуллаев вышел на свободу
16:13 259
Армения не хочет, чтобы европейцы уходили с границы с Азербайджаном
Армения не хочет, чтобы европейцы уходили с границы с Азербайджаном
15:51 530
Азербайджанская винтовка заинтересовала НАТО
Азербайджанская винтовка заинтересовала НАТО
15:15 1355
Животноводство в Азербайджане на грани вымирания
Животноводство в Азербайджане на грани вымирания мнение экономиста; все еще актуально
12:10 2667
Сделка Трампа с Путиным сорвана?
Сделка Трампа с Путиным сорвана? главная тема
03:28 8321
«Почему государство должно снижать расходы состоятельных лиц?»
«Почему государство должно снижать расходы состоятельных лиц?» экономист о новом законе; обновлено 15:11
15:11 1946
Продлили арест экс-главе Гаха
Продлили арест экс-главе Гаха
14:59 518
Хаос в российской связи: Украина перешла в контратаку
Хаос в российской связи: Украина перешла в контратаку
14:51 1710
Календарь Лиги наций: Азербайджан начнет в Литве, а закончит в Лихтенштейне
Календарь Лиги наций: Азербайджан начнет в Литве, а закончит в Лихтенштейне
14:34 716
Путин возвращает флаг. Очень опасная игра!
Путин возвращает флаг. Очень опасная игра! наша аналитика
13:25 4704

ЭТО ВАЖНО

Алиевы в Германии
Алиевы в Германии фото; добавлено видео
15:12 1436
Ата Абдуллаев вышел на свободу
Ата Абдуллаев вышел на свободу
16:13 259
Армения не хочет, чтобы европейцы уходили с границы с Азербайджаном
Армения не хочет, чтобы европейцы уходили с границы с Азербайджаном
15:51 530
Азербайджанская винтовка заинтересовала НАТО
Азербайджанская винтовка заинтересовала НАТО
15:15 1355
Животноводство в Азербайджане на грани вымирания
Животноводство в Азербайджане на грани вымирания мнение экономиста; все еще актуально
12:10 2667
Сделка Трампа с Путиным сорвана?
Сделка Трампа с Путиным сорвана? главная тема
03:28 8321
«Почему государство должно снижать расходы состоятельных лиц?»
«Почему государство должно снижать расходы состоятельных лиц?» экономист о новом законе; обновлено 15:11
15:11 1946
Продлили арест экс-главе Гаха
Продлили арест экс-главе Гаха
14:59 518
Хаос в российской связи: Украина перешла в контратаку
Хаос в российской связи: Украина перешла в контратаку
14:51 1710
Календарь Лиги наций: Азербайджан начнет в Литве, а закончит в Лихтенштейне
Календарь Лиги наций: Азербайджан начнет в Литве, а закончит в Лихтенштейне
14:34 716
Путин возвращает флаг. Очень опасная игра!
Путин возвращает флаг. Очень опасная игра! наша аналитика
13:25 4704
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться