Азербайджанская винтовка заинтересовала НАТО

USH Group формирует полноценную национальную линейку современных боевых винтовок при активном участии бойцов специальных подразделений Азербайджана.
Развитие стрелковой платформы TURAN стало последовательным и стратегически выстроенным процессом.
TURAN-1 — начало на родной земле
Первая винтовка линейки — TURAN-1 калибра 7.62×39 мм — была впервые представлена на международной выставке ADEX 2024 в Азербайджане.
Именно там платформа была продемонстрирована профессиональному сообществу, представителям силовых структур и международным делегациям. TURAN-1 стала символом перехода к собственным современным штурмовым решениям, разработанным с учетом опыта реальных боевых подразделений.
TURAN-2 — выход в стандарты НАТО
Следующим этапом стала разработка винтовки калибра 5.56×45 NATO, впервые представленной в этом году на международной выставке в Стамбуле.
Эта модель ориентирована на стандарты стран альянса и международные контракты, расширяя экспортный потенциал платформы.
TURAN-3 калибра .308 (7.62×51 NATO) - это автоматическая винтовка, выполняющая функции marksman rifle.
Кульминацией развития платформы стала новинка 2026 года — TURAN-3 калибра .308 (7.62×51 NATO), представленная на международной выставке WORLD DEFENSE SHOW 2026 в Саудовской Аравии, которая проходит в настоящее время. Автомат в данном калибре является одним из считанных в мире и создан для самых требовательных подразделений.
Новая модель вызвала повышенный интерес со стороны международных партнеров и делегаций, поскольку относится к классу вооружения, которым оснащаются лишь элитные подразделения специального назначения ряда стран НАТО.
TURAN-3 совмещает в себе:
- возможности штурмовой винтовки,
- точность и стабильность marksman rifle,
- дальность эффективного поражения за пределами зоны действия популярных промежуточных калибров,
- надежность при интенсивной эксплуатации.
- наличие современной оптической системы.
Критические преимущества TURAN-3
1. Энергетика калибра 308
Обеспечивает уверенное поражение целей на дистанциях, превышающих возможности стандартных штурмовых калибров.
2. Точность для приоритетных задач
Совместимость с современными прицельными комплексами и высокая кучность стрельбы позволяют выполнять функции точечного поражения.
3. Эргономика, разработанная при участии бойцов спецподразделений.
Балансировка, удобство длительного ношения, работа в динамичных сценариях — конструкция создавалась с учетом реального боевого опыта.
4. Амбидекстрийность — стандарт USH Group
Традиционная для платформы функциональность для правшей и левшей: возможность быстрого перевода оружия под рабочую руку без сложных манипуляций.
Стратегическое значение линейки
Сегодня платформа TURAN охватывает три ключевых калибра:
- 7.62×39
- 5.56×45 NATO
- 7.62×51 NATO
Это формирует полноценную модульную систему, способную закрывать широкий спектр задач — от классического штурмового применения до работы на увеличенных дистанциях. USH Group также активно работает над созданием ряда новых систем, для покрытия всего спектра нужд современного стрелкового вооружения.
От ADEX 2024 в Баку до WORLD DEFENSE SHOW 2026 в Саудовской Аравии — платформа TURAN демонстрирует последовательный рост и выход на международный уровень.