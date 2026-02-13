Азербайджанская винтовка заинтересовала НАТО

USH Group формирует полноценную национальную линейку современных боевых винтовок при активном участии бойцов специальных подразделений Азербайджана.

Развитие стрелковой платформы TURAN стало последовательным и стратегически выстроенным процессом.

TURAN-1 — начало на родной земле

Первая винтовка линейки — TURAN-1 калибра 7.62×39 мм — была впервые представлена на международной выставке ADEX 2024 в Азербайджане.

Именно там платформа была продемонстрирована профессиональному сообществу, представителям силовых структур и международным делегациям. TURAN-1 стала символом перехода к собственным современным штурмовым решениям, разработанным с учетом опыта реальных боевых подразделений.

TURAN-2 — выход в стандарты НАТО

Следующим этапом стала разработка винтовки калибра 5.56×45 NATO, впервые представленной в этом году на международной выставке в Стамбуле.

Эта модель ориентирована на стандарты стран альянса и международные контракты, расширяя экспортный потенциал платформы.