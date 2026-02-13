Отдаст ли Эмин Агаларов часть Sea Breeze Елистратову?

Бывший гендиректор группы «Самолет» Антон Елистратов может стать соинвестором курорта Sea Breeze, который строит Эмин Агаларов на побережье Каспийского моря в Азербайджане, рассказал РИА Недвижимость в кулуарах Move Real Estate Forum сам Агаларов.

«У Елистратова и его партнеров примерно 500 тысяч квадратных метров», - сообщил предприниматель.

При этом всего, по словам Агаларова, в настоящее время в стройке в рамках курорта находится 3 миллиона «квадратов», а объем запроектированной перспективной недвижимости достигает 30 миллионов квадратных метров.

Он также добавил, что компания Елистратова высказала заинтересованность и в проекте под брендом Sea Breeze на водохранилище Червак, который в настоящее время запускается в Узбекистане.

Ранее haqqin.az писал о том, что группа «Самолет», являющаяся одной из трех крупнейших строительных компаний России и фактически системообразующим игроком жилищного сектора, столкнулась с масштабным долговым кризисом и была вынуждена обратиться к правительству РФ за льготным кредитом на 48–50 миллиардов рублей (500-520 миллионов долларов США).

Еще в 2021 году 10 процентов акций «Самолета» приобрели азербайджанские миллиардеры, владельцы группы «Киевская площадь» Год Нисанов и Зарах Илиев, известные на российском рынке недвижимости как «короли девелопмента». Однако уже в 2024 году оба полностью вышли из капитала компании, продав весь пакет, за который, по неподтвержденным данным, заплатили порядка 50-60 миллионов долларов.

Ранее третьим партнером «Киевской площади» был Ильхам Рагимов - давний друг президента Владимира Путина. В разные годы он оформлял часть активов, включая долю в холдинге, на имя своего зятя Араза Мехтиева.

По данным российских деловых изданий, трудности у «Самолета» обострились после сворачивания программы льготной ипотеки и резкого роста стоимости заимствований. Повышение ключевой ставки автоматически увеличило цену проектного финансирования и долговую нагрузку, тогда как спрос на жилье начал ощутимо проседать.

В результате компания оказалась в ситуации, когда перестала работать прежняя модель роста - агрессивное кредитование и масштабное строительство «на опережение». Вследствие чего девелопер был вынужден обратиться к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой о льготном займе для частичного рефинансирования обязательств.