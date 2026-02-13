Атаев и Рафиев получили по 10 лет за финансирование терроризма

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над Абдулсамедом Атаевым и Эльнуром Рафиевым по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ).

Как сообщает haqqin.az, приговор был оглашен на заседании под председательством судьи Вугара Гулиева. Решением суда Абдулсамед Атаев и Эльнур Рафиев приговорены к 10 годам лишения свободы каждый с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Абдулсамед Атаев и Эльнур Рафиев задержаны в результате операции, проведенной СГБ. Им было предъявлено итоговое обвинение по статье 214-1 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Азербайджана.