Армения не хочет, чтобы европейцы уходили с границы с Азербайджаном

Миссия наблюдателей Европейского союза оказала положительное влияние на установление мира между Арменией и Азербайджаном. Ереван хочет, чтобы гражданская миссия ЕС продолжала оставаться в Армении. Об этом в беседе с журналистами заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

По его словам, Армения всегда — как публично, так и в частных беседах со своими партнерами по Европейскому союзу — заявляла о высоком уровне сотрудничества с Брюсселем и давала высокую оценку деятельности миссии ЕС в Армении.

«Мы убеждены, что миссия оказала положительное влияние с точки зрения фактора стабильности, способствовала укреплению стабильности в регионе, а также повышению доверия к безопасности и устойчивости среди населения приграничных общин», — подчеркнул секретарь Совета безопасности.

Григорян отметил, что миссия наблюдателей ЕС оказала положительное влияние и сыграла важную роль в процессе установления мира между Арменией и Азербайджаном.

Секретарь Совета безопасности также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп сыграл важную роль в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта.

На вопрос о том, есть ли какие-либо представления о деятельности миссии в будущем, Армен Григорян ответил, что в любом случае Армения хочет, чтобы миссия наблюдателей ЕС продолжала действовать в стране.

«Одно определенно: мы хотим, чтобы гражданская миссия ЕС оставалась в Армении. У нас есть договоренности в рамках мирного договора, который еще предстоит подписать и ратифицировать, чтобы он вступил в силу. После этого мы поймем, как двигаться дальше в этом направлении. Но ясно, что мы хотим, чтобы миссия оставалась в Армении, и будем продолжать работать в этом направлении», — подчеркнул секретарь Совета безопасности.

Он также добавил, что формы дальнейшего сотрудничества с ЕС находятся на стадии обсуждения.

«Мы обсудим и определим, в каких рамках деятельности сможем сотрудничать, поймем, как именно это можно реализовать. Однако это также зависит от ратификации мирного договора», — отметил Григорян.